У Берліні протестували систему масового оповіщення вперше з 1993 року

У Берліні та Бранденбурзі 11 вересня відбувся масштабний тест системи масового оповіщення населення. За даними офіційного сайту Берліну, у четвер уперше з 1993 року у столиці пролунали сирени. Вони мали на меті перевірити готовність мешканців до можливих надзвичайних ситуацій.

Місцева влада організувала випробування кількох типів сигналів. Спершу було активовано сигнал тривоги, а через 45 хвилин пролунало повідомлення про її завершення. Паралельно мешканці отримали сповіщення на свої мобільні телефони через офіційну систему оповіщення. У рамках перевірки в Берліні увімкнули понад 200 сирен, і це стало наймасштабнішою подібною акцією за десятиліття.

Тривога у Берліні вперше з 1993 року

Хоча у Німеччині так званий «День попередження» відзначають уже п’ятий рік поспіль у другий четвер вересня, у Берліні саме сирени не звучали з часу їх демонтажу у 1993 році. Тоді вважалося, що вони більше не є потрібними, однак сучасні реалії довели протилежне.

Міська влада повідомила, що до кінця цього року планує довести кількість діючих сирен у столиці до 450, а протягом наступних двох років встановити ще близько 100 у віддалених районах. Це дозволить забезпечити більшу оперативність і надійність у випадку надзвичайних ситуацій.

Сенаторка з внутрішніх справ Берліна Іріс Шпрангер пояснила, що відновлення сирен є необхідним кроком у нинішніх умовах. Вона нагадала, що довгі роки у цій сфері нічого не робилося.

📢 «Ситуація з безпекою змінилася», – зауважила вона, маючи на увазі зростання кількості природних катаклізмів, відключення електроенергії, кібератаки, а також глобальну ситуацію з агресивною війною в Європі.

У Берліні визнають, що безпекова політика вимагає нових підходів, адже сучасні ризики охоплюють як природні явища, так і військові загрози.

Раніше влада Литви також попереджала жителів, що у випадку вторгнення в повітряний простір країни безпілотних літальних апаратів увімкне сирени тривоги, щоб населення могло своєчасно реагувати.

