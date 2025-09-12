П’ятниця, 12 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

У Берліні протестували систему масового оповіщення вперше з 1993 року

Денис Молотов
Денис Молотов
У Берліні протестували систему масового оповіщення вперше з 1993 року

У Берліні та Бранденбурзі 11 вересня відбувся масштабний тест системи масового оповіщення населення. За даними офіційного сайту Берліну, у четвер уперше з 1993 року у столиці пролунали сирени. Вони мали на меті перевірити готовність мешканців до можливих надзвичайних ситуацій.

Місцева влада організувала випробування кількох типів сигналів. Спершу було активовано сигнал тривоги, а через 45 хвилин пролунало повідомлення про її завершення. Паралельно мешканці отримали сповіщення на свої мобільні телефони через офіційну систему оповіщення. У рамках перевірки в Берліні увімкнули понад 200 сирен, і це стало наймасштабнішою подібною акцією за десятиліття.

Тривога у Берліні вперше з 1993 року

Хоча у Німеччині так званий «День попередження» відзначають уже п’ятий рік поспіль у другий четвер вересня, у Берліні саме сирени не звучали з часу їх демонтажу у 1993 році. Тоді вважалося, що вони більше не є потрібними, однак сучасні реалії довели протилежне.

Міська влада повідомила, що до кінця цього року планує довести кількість діючих сирен у столиці до 450, а протягом наступних двох років встановити ще близько 100 у віддалених районах. Це дозволить забезпечити більшу оперативність і надійність у випадку надзвичайних ситуацій.

Сенаторка з внутрішніх справ Берліна Іріс Шпрангер пояснила, що відновлення сирен є необхідним кроком у нинішніх умовах. Вона нагадала, що довгі роки у цій сфері нічого не робилося.

📢 «Ситуація з безпекою змінилася», – зауважила вона, маючи на увазі зростання кількості природних катаклізмів, відключення електроенергії, кібератаки, а також глобальну ситуацію з агресивною війною в Європі.

У Берліні визнають, що безпекова політика вимагає нових підходів, адже сучасні ризики охоплюють як природні явища, так і військові загрози.

Раніше влада Литви також попереджала жителів, що у випадку вторгнення в повітряний простір країни безпілотних літальних апаратів увімкне сирени тривоги, щоб населення могло своєчасно реагувати.

👉 Також нагадаємо, що двопартійна група сенаторів закликає визнати росію державою-спонсором тероризму через масову депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Хорватія не відправлятиме свої війська в Україну

ПОЛІТИКА

Польща та Україна разом розвиватимуть антидронові системи та ППО – Туск

ПОДІЇ

Фестиваль «Жива культура» об’єднав громади: участь взяла й Луганщина

ЛУГАНЩИНА

Біловодська СВА пропонує безкоштовні ліки та медичні послуги у м. Рівне

ЛУГАНЩИНА

Діти ВПО із громад Луганщини, окупованих у 2014 році, вирушили на відпочинок

ЛУГАНЩИНА

У Польщі знайшли уламки 15 російських безпілотників

ПОДІЇ

Атаковано стратегічну нафтоперекачувальну станцію на росії

ВІЙНА

Rheinmetall передасть Україні системи для захисту від дронів

ВАЖЛИВО

Сили оборони України вдарили по нафтопроводу та НПЗ у рф

ВАЖЛИВО

Пропагандистка рф симоньян повідомила що хвора

ПОДІЇ

У Трампа зробили заяву щодо санкцій проти росії

ПОЛІТИКА

У Києві пройшов протест проти закону про відповідальність військових

ВАЖЛИВО

Маніпуляція: Більшість поляків вважають Україну винною у зальоті дронів на свою територію — опитування

СТОПФЕЙК

Новий “Рамштайн” пообіцяв Україні мільярди євро і тисячі боєприпасів

ПОДІЇ

Українські захисники відбили 118 бойових зіткнень за добу – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"