Неділя, 14 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

росія запустила гіперзвукову ракету під час навчань Захід-2025

Денис Молотов
Денис Молотов
росія запустила гіперзвукову ракету під час навчань Захід-2025

росія здійснила запуск гіперзвукової крилатої ракети «Циркон» у Баренцевому морі в рамках спільних з Білоруссю військових навчань «Захід-2025». Про це повідомило агентство Reuters у неділю, 14 вересня.

За офіційною інформацією, у навчаннях були задіяні підрозділи та сили Північного флоту рф, які відпрацьовували удари по навчальних цілях як у морі, так і на суходолі.

☝️ Міністерство оборони росії оприлюднило відеозаписи запуску. На кадрах зафіксовано, як фрегат Північного флоту «Адмірал Головко» випускає гіперзвукову ракету «Циркон» по морській цілі.

📢 «Ціль було знищено прямим попаданням», – заявило відомство.

Окрім цього, до тренувань залучили далекобійні протичовнові літаки змішаного авіаційного корпусу Північного флоту. Також винищувачі-бомбардувальники Су-34 завдали ударів у рамках маневрів, що проводяться разом із білоруськими військовими.

Навчання «Захід-2025» стартували 12 вересня і триватимуть до 16 вересня. Вони проходять на тлі подальшого загострення у відносинах між росією та країнами НАТО. Це пов’язано, зокрема, з недавніми інцидентами, коли російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі та завдали збитків.

Аналітики відзначають, що демонстрація застосування гіперзвукової зброї у ході навчань спрямована на посилення тиску на західні країни та підкреслення військового потенціалу рф.

☝️ Також нагадаємо, що Білорусь та росія проводять масштабні військові навчання «Захід-2025», які серед іншого включають відпрацювання сценарію захоплення Сувалкського коридору. Йдеться про стратегічно важливу ділянку між Польщею та Литвою, що з’єднує Білорусь із Калінінградською областю (Königsberg).

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Rheinmetall передасть Україні системи для захисту від дронів

ВАЖЛИВО

Конгрес США затвердив оборонний бюджет: Україна отримає $400 млн допомоги

ВАЖЛИВО

Польща розглядає застосування статті 4 НАТО після атаки дронів

ПОЛІТИКА

Пропагандистка рф симоньян повідомила що хвора

ПОДІЇ

росія понад 70 разів пошкоджувала лабораторію в Харкові, де є збагачений уран: удари можуть призвести до масштабного радіаційного забруднення – NYT

ПОДІЇ

Це був місяць випробувань, позитивних змін і результатів: Сирський розкрив успіхи ЗСУ у серпні 2025

ПОДІЇ

Туск про проросійські настрої в Польщі: політики мають зупинити це

ПОЛІТИКА

Маніпуляція: У Європарламенті проігнорували доповідь про Україну

СТОПФЕЙК

Кремінська громада розширює соціальну підтримку для родин полонених, школярів та ВПО

ЛУГАНЩИНА

У Берліні протестували систему масового оповіщення вперше з 1993 року

ПОДІЇ

Трамп пообіцяв врегулювати російсько-українську війну найближчим часом

ВАЖЛИВО

Очільник Луганщини призначив позаштатних радників з питань молодіжної та ветеранської політики

ЛУГАНЩИНА

Сибіга обговорив з ЄС і Канадою посилення атак з боку росії

ПОДІЇ

Трамп заявив, що підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка затриманий

ВАЖЛИВО

НАТО не вважає проникнення російських дронів у Польщу нападом – ЗМІ

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"