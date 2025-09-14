росія запустила гіперзвукову ракету під час навчань Захід-2025

росія здійснила запуск гіперзвукової крилатої ракети «Циркон» у Баренцевому морі в рамках спільних з Білоруссю військових навчань «Захід-2025». Про це повідомило агентство Reuters у неділю, 14 вересня.

За офіційною інформацією, у навчаннях були задіяні підрозділи та сили Північного флоту рф, які відпрацьовували удари по навчальних цілях як у морі, так і на суходолі.

☝️ Міністерство оборони росії оприлюднило відеозаписи запуску. На кадрах зафіксовано, як фрегат Північного флоту «Адмірал Головко» випускає гіперзвукову ракету «Циркон» по морській цілі.

📢 «Ціль було знищено прямим попаданням», – заявило відомство.

Окрім цього, до тренувань залучили далекобійні протичовнові літаки змішаного авіаційного корпусу Північного флоту. Також винищувачі-бомбардувальники Су-34 завдали ударів у рамках маневрів, що проводяться разом із білоруськими військовими.

Навчання «Захід-2025» стартували 12 вересня і триватимуть до 16 вересня. Вони проходять на тлі подальшого загострення у відносинах між росією та країнами НАТО. Це пов’язано, зокрема, з недавніми інцидентами, коли російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі та завдали збитків.

Аналітики відзначають, що демонстрація застосування гіперзвукової зброї у ході навчань спрямована на посилення тиску на західні країни та підкреслення військового потенціалу рф.

☝️ Також нагадаємо, що Білорусь та росія проводять масштабні військові навчання «Захід-2025», які серед іншого включають відпрацювання сценарію захоплення Сувалкського коридору. Йдеться про стратегічно важливу ділянку між Польщею та Литвою, що з’єднує Білорусь із Калінінградською областю (Königsberg).