росія постачає Ірану дрони та зброю на для війни — FT

На росії розпочали поетапне постачання Ірану безпілотників різних типів, медикаментів та продовольства на тлі війни останнього з Ізраїлем і США. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на західні розвідки та офіційних осіб.

За даними видання, високопосадовці з Тегерану та москви почали таємні переговори щодо постачання дронів уже через кілька днів після атак Ізраїлю та США на Іран. Поставки стартували на початку березня і мають бути завершені до кінця місяця.

Точний тип безпілотників наразі не розголошується. Однак, джерела припускають, що йдеться про дрони «Герань-2», які росія виробляє на базі іранських «Shahed-136».

🛡 Запити Ірану щодо ППО

Тегеран також звертався до москви з проханням надати більш сучасні системи протиповітряної оборони.

📊 Зокрема, у грудні 2025 року сторони уклали угоду про постачання:

500 переносних ЗРК «Верба» ;

; 2500 ракет до них.

Водночас росія відмовила Ірану у передачі систем С-400 — одних із найсучасніших комплексів ППО. Ймовірно, через побоювання ескалації у відносинах зі США та через відсутність в наявності таких систем для власних потреб, зазначають джерела.

Постійний представник України в ООН Андрій Мельник заявив, що масове виробництво та передача росією модернізованих дронів «Shahed» іранському режиму є «безпрецедентною ескалацією». Це може коштувати незліченних життів.

Раніше також повідомлялося, що росія розширила обмін розвідданими та військову співпрацю з Іраном для підтримки Тегерана на тлі операцій США та Ізраїлю.

👉 Також нагадаємо, що іранський генерал Абдолла Мехрабі отримав повідомлення про підозру у справі про допомогу рф запустити виробництво ударних дронів.