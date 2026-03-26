росія постачає Ірану дрони та зброю на для війни — FT

На росії розпочали поетапне постачання Ірану безпілотників різних типів, медикаментів та продовольства на тлі війни останнього з Ізраїлем і США. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на західні розвідки та офіційних осіб.
За даними видання, високопосадовці з Тегерану та москви почали таємні переговори щодо постачання дронів уже через кілька днів після атак Ізраїлю та США на Іран. Поставки стартували на початку березня і мають бути завершені до кінця місяця.
Точний тип безпілотників наразі не розголошується. Однак, джерела припускають, що йдеться про дрони «Герань-2», які росія виробляє на базі іранських «Shahed-136».
🛡 Запити Ірану щодо ППО
Тегеран також звертався до москви з проханням надати більш сучасні системи протиповітряної оборони.
📊 Зокрема, у грудні 2025 року сторони уклали угоду про постачання:
- 500 переносних ЗРК «Верба»;
- 2500 ракет до них.
Водночас росія відмовила Ірану у передачі систем С-400 — одних із найсучасніших комплексів ППО. Ймовірно, через побоювання ескалації у відносинах зі США та через відсутність в наявності таких систем для власних потреб, зазначають джерела.
Постійний представник України в ООН Андрій Мельник заявив, що масове виробництво та передача росією модернізованих дронів «Shahed» іранському режиму є «безпрецедентною ескалацією». Це може коштувати незліченних життів.
Раніше також повідомлялося, що росія розширила обмін розвідданими та військову співпрацю з Іраном для підтримки Тегерана на тлі операцій США та Ізраїлю.
👉 Також нагадаємо, що іранський генерал Абдолла Мехрабі отримав повідомлення про підозру у справі про допомогу рф запустити виробництво ударних дронів.