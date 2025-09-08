Понеділок, 8 Вересня, 2025
Радіаційна «тривога» у Кропивницькому вночі 7 вересня

Денис Молотов
У ніч на 7 вересня в Кропивницькому районі було оголошено попередження про радіаційну небезпеку, однак воно незабаром виявилося технічним збоєм. Інформацію про це поширили через додаток «Карта повітряних тривог» та у Telegram голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

О 22:59 у Кропивницькому та прилеглих населених пунктах на хвилину з’явилося повідомлення про нібито радіаційну загрозу. Сповіщення містило рекомендації щодо дій у разі небезпеки та заклик залишатися вдома. Паралельно в Кіровоградській області була оголошена повітряна тривога через атаку ворожих дронів.

Згодом Андрій Райкович уточнив, що хибне оповіщення спричинив технічний збій у додатку. Реальної загрози для населення не було.

☝️ Це не перший випадок подібних помилок у системі сповіщень. Раніше, в ніч на 20 серпня, у Миргородському районі Полтавської області також повідомляли про радіаційну небезпеку. Тоді попередження було активним лише короткий час та пізніше визнано помилковим. Водночас у ту ж ніч ворог атакував регіон безпілотниками, зафіксованими у Полтавській області.

⚠️ Подібні інциденти підкреслюють важливість перевірки технічних систем оповіщення та оперативного інформування громадян про реальну небезпеку. Відповідальні служби наголошують, що населення має реагувати лише на підтверджені сигнали та офіційні повідомлення від органів влади.

