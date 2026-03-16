Повідомлено про нові знеструмлення у чотирьох областях

Відключення світла зафіксували у кількох регіонах України після нових атак російських військ. Про це 16 березня повідомила НЕК «Укренерго». За інформацією енергетиків, вранці нові знеструмлення сталися у чотирьох областях — Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській.

📢 «На ранок є нові знеструмлення у Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Чернігівській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні.

Водночас в «Укренерго» нагадали, що через наслідки попередніх масованих атак росії на енергетичну інфраструктуру у всіх регіонах країни з 17:00 до 22:00 прогнозуються обмеження потужності для промисловості.

Також можливе запровадження погодинних відключень електроенергії для населення.

Попри це, загальне споживання електроенергії в Україні демонструє тенденцію до зниження. За даними енергетиків, сьогодні вранці рівень споживання був на 3,8% нижчим, ніж у попередній робочий день — у п’ятницю, 13 березня. Причиною цього, як зазначають фахівці, стала ясна погода у більшості регіонів країни.

☝️ Завдяки цьому ефективніше працюють побутові сонячні електростанції, що зменшує навантаження на загальну енергосистему.

📢 «Причина – ясна погода у більшості регіонів України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі», – пояснили енергетики.

В «Укренерго» також закликали громадян перенести активне використання електроенергії на період найбільшої генерації сонячних станцій.

Йдеться про час із 11:00 до 16:00.

📌 Раніше повідомлялося, що за останні дні дефіцит електроенергії в Україні скоротився у кілька разів — приблизно до 1 ГВт. Це дозволило частково пом’якшити графіки відключень електроенергії у різних регіонах країни.

💥 Також нагадаємо, ворог атакував Запоріжжя. Сталася пожежа. Внаслідок удару знеструмлено понад 7500 абонентів.