Середа, 17 Вересня, 2025
Постачання снарядів за «Чеською ініціативою» може опинитись під загрозою

Денис Молотов
Денис Молотов
Постачання снарядів за «Чеською ініціативою» може опинитись під загрозою

Ініціатива Чехії з постачання Україні понад мільйона артилерійських снарядів стала предметом політичних суперечок і напруженої дискусії. Як повідомляє Politico, найбільша опозиційна партія ANO, яка лідирує в опитуваннях напередодні парламентських виборів у жовтні, відкрито критикує програму.

Лідер ANO та колишній прем’єр-міністр країни Андрей Бабіш назвав її «гнилою». Він заявив, що проєкт занадто дорогий для платників податків і буде скасований, якщо його політична сила знову повернеться до влади.

Його заступник Карел Гавлічек висловив додаткові застереження, підкресливши, що закупівлі снарядів мають контролюватися на рівні НАТО. За словами Гавлічека, існують ризики через «сумнівних постачальників і низьку якість», що також ставить під сумнів ефективність ініціативи.

Натомість уряд на чолі з прем’єр-міністром Петром Фіалою наполягає на стратегічному значенні проєкту.

Міністр закордонних справ Ян Ліпавський минулого місяця на зустрічі з чеськими послами попередив:

📢 «Будь-яка зупинка ініціативи буде справжнім подарунком путіну. Ті, хто про це говорить, грають в азартні ігри з безпекою Європи».

Схожу позицію зайняв і президент Чехії Петро Павел. Він пояснив, що до запуску цієї програми росія мала десятикратну перевагу над Україною в артилерійських боєприпасах. Проте завдяки поставкам співвідношення змінилося на користь Києва, і тепер становить приблизно 2 до 1. Це, на думку Павела, суттєво змінило баланс сил на полі бою.

Ініціатива поєднує західні пожертви боєприпасів із закупівлями на світовому ринку. Торік Чехія координувала постачання близько 1,5 млн снарядів великого калібру, які були оплачені внесками від 14 країн. У 2025 році планується забезпечити Україну 1,8 млн снарядів. За словами голови Міжурядового агентства оборонного співробітництва Алеша Витечка, вже відправлено близько мільйона.

👇 Витечка підкреслив, що уряд прагне забезпечити прозорість процесу, однак визнав певні обмеження.

📢 «Ми не можемо публічно розголошувати тип чи ціну боєприпасів, їхнє місце призначення чи дату доставки. Однак про кожну пожертву повідомляється щотижня», – зазначив він.

Президент Павел також відреагував на закиди про недостатню відкритість. Він заявив, що подібна критика є нічим іншим, як «спробою підірвати» важливу оборонну ініціативу.

Попри це, партія ANO користується відчутною підтримкою серед виборців. Червневе опитування Stem засвідчило, що 49% громадян Чехії вважають нинішню допомогу Україні надмірною. Водночас 29% оцінили її як достатню, а 6% – як недостатню.

☝️ Минулого року завдяки чеській ініціативі Україна отримала 1,5 мільйона снарядів. До кінця поточного року 16 країн-партнерів планують передати Києву 1,8 мільйона одиниць боєприпасів, з яких мільйон уже доставлено.

👉 Також нагадаємо, що чеські вертольоти приземлилися в Польщі для посилення оборони від російських безпілотників після порушення рф повітряного простору країни-члена НАТО.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

