Вівторок, 10 Лютого, 2026
Окупанти знову намагалися повзати трубою на Сумщині

Денис Молотов
Окупанти знову намагалися повзати трубою на Сумщині
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Окупаційні російські війська вчергове намагалися використати трубопровід для проникнення на територію Сумської області, однак зазнали значних втрат. З 22 російських загарбників уцілів лише один, повідомив 8 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ.

📢 «Готувалися-збиралися — на порозі вср…лися. Так виглядає перебіг і фінал чергової спроби 22-х окупантів пролізти на територію Сумщини крізь “улюблену” ними трубу в районі Яблунівки. Результат? Назад ледве зміг заповзти лише один», — йдеться в офіційному повідомленні.

🪖 Дії українських підрозділів

За інформацією ДШВ, десантники 71-ї окремої аеромобільної бригади заздалегідь отримали дані розвідки та підготувалися до зустрічі диверсійної групи в районі села Яблунівка.

📢 «Сили БПС і артилерія зробили свою справу чітко й холоднокровно», — зазначили у підрозділі, додавши, що російське командування вкотре демонструє зневажливе ставлення до власного особового складу, – «їхнє командування не вважає підлеглих за людей, кидаючи на розрив без жодних докорів сумління», – йдеться у повідомленні.

Повторювана тактика рф

Використання трубопроводів для прихованого просування — не нова «тактика крис» російських військ. У більшості випадків такі спроби завершувалися для них невдало.

Нагадаємо:
  • у січні ЗСУ знищили групу окупантів, які намагалися пройти газовою трубою на Сумщині під час комбінованого штурму між Андріївкою та Олексіївкою;
  • до цього десятки російських військових були ліквідовані під час спроби використати газопровід «Союз» у Харківській області.

Українські сили оборони наголошують: будь-які спроби прихованого прориву фіксуються розвідкою та жорстко припиняються.

👉 У ніч на понеділок українські військові здійснили ураження об’єктів рф, зокрема складу боєприпасів, пункту управління та складу безпілотників.

