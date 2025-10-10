П’ятниця, 10 Жовтня, 2025
Окупанти почали застосовувати «Шахеди» з онлайн-керуванням

Денис Молотов
Денис Молотов
Окупанти почали застосовувати «Шахеди» з онлайн-керуванням

Окупаційна армія рф використовує нову модифікацію ударних безпілотників типу «Шахед» з онлайн-керуванням, повідомив експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій «Флеш» Бескреснов у четвер, 9 жовтня.

Він опублікував фото збитого дрона, звернувши увагу на те, що апарат обладнаний антеною на хвості та камерою у носовій частині.

📢 «Бачите на Шахеді антену на хвості і камеру спереду? Це Шахед з онлайн-керуванням, який сьогодні атакував залізницю на Ніжинській ділянці. Оператор заходив на ціль багато разів, намагаючись оптимально нанести удар», — написав Бескреснов.

☝️ За його словами, це неповороткий дрон із бойовою частиною масою близько 50 кілограмів, керування яким здійснюється операторами з території росії.

Експерт також нагадав, що ще в червні він попереджав про появу у росіян «шахедів» із відеокамерами та елементами штучного інтелекту. Вони дозволяють загарбникам покращити точність ударів.

☝️ Також нагадаємо, шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що останні удари по території російської федерації здійснюються виключно українською зброєю.

