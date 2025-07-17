Четвер, 17 Липня, 2025
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Німеччина не підтримає рекордний проєкт бюджету ЄС

Денис Молотов
Денис Молотов
Німеччина не підтримає рекордний проєкт бюджету ЄС

Німеччина заявила, що не підтримає запропоноване Європейською комісією значне розширення бюджету ЄС на період 2028–2034 років. Про це йдеться у коментарі речника федерального уряду Штефана Корнеліуса, опублікованому у середу, 16 липня.

📢 «Масове збільшення бюджету ЄС є неприйнятним у той час, коли всі країни-члени докладають значних зусиль для консолідації своїх національних бюджетів. Тому ми не зможемо прийняти пропозицію Єврокомісії», — наголосив він.

Окрім цього, Німеччина виступила проти ініціативи щодо додаткового оподаткування бізнесу, яку також запропонувала Єврокомісія в межах бюджетного пакета.

📢 «Ми повинні зберегти підхід Комісії до реформ та узгодження бюджету з новими пріоритетами. Це правильний курс, щоб зробити Європу сильною в майбутньому», — додав Корнеліус.

Він також зауважив, що нині Європа стоїть перед історичними викликами, які мають бути враховані при формуванні нової фінансової архітектури. На його думку, Європейський Союз повинен бути здатним діяти глобально, посилити свою конкурентоспроможність і обороноздатність.

📌 Нагадаємо, у середу президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила новий проєкт багаторічного бюджету ЄС обсягом 2 трлн євро на 2028–2034 роки. З цієї суми 100 млрд передбачені для допомоги Україні. За даними ЗМІ, фінансування відбуватиметься за вже чинною моделлю — через гранти та пільгові кредити.

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