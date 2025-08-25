Китай знищує автопром на росії – розвідка

Ринок вантажних автомобілів на росії стрімко змінюється, і зміни ці не на користь місцевих виробників. За даними Служби зовнішньої розвідки України, у 2025 році китайські компанії остаточно встановили домінування на цьому сегменті: їм належить понад 53 % усіх продажів вантажівок у країні. Натомість російські бренди втратили позиції та зазнали значного падіння попиту.

Ще кілька років тому кремль розраховував на «взаємовигідне співробітництво» з Китаєм, однак реальність виявилася іншою. Після виходу з російського ринку європейських виробників у 2022 році китайські концерни миттєво заповнили вакуум. Сьогодні саме вони диктують умови, тоді як продукція КамАЗу, ГАЗу та ПАЗу втрачає конкурентоспроможність навіть усередині країни.

📉 Згідно зі звітом розвідки, упродовж 2024 року продажі російських вантажівок знизилися на 19 %. Ситуація різко погіршилася у 2025-му: лише за перше півріччя реалізація впала на 56 %, а в сегменті магістральних тягачів скорочення сягнуло критичних 70 %.

👇 Криза попиту змусила найбільших виробників зменшувати обсяги роботи. Заводи КамАЗу, ГАЗу та ПАЗу переводять працівників на чотириденний робочий тиждень або взагалі зупиняють конвеєри. Це свідчить не тільки про втрату ринку, а й про серйозні соціально-економічні наслідки для самих підприємств.

📉 Негативна динаміка торкнулася й «союзників» росії. Білоруські компанії, які постачали техніку на російський ринок, також зазнають втрат. Продажі мінського автозаводу МАЗ на росії знизилися на 34 % лише за перше півріччя 2025 року. Це демонструє, що навіть близькі партнери кремля фактично витісняються з ринку китайськими конкурентами.

Аналітики відзначають, що подібна тенденція спостерігається й у легковому сегменті. Так, росія перетворилася на найбільший експортний ринок для китайських авто, включно з преміальними моделями. Навіть заможні росіяни, які раніше надавали перевагу європейським чи японським брендам, тепер вимушені пересідати на китайські автомобілі.

Ринок вантажівок на росії став показовим прикладом залежності країни від імпорту з КНР. Сама ж москва фактично втратила контроль над стратегічною галуззю, а плани збереження власного виробництва виявилися провальними.

☝️ Також нагадаємо, що паливна криза на росії продовжує наростати, охоплюючи дедалі більше регіонів. У відповідь на дефіцит пального, кремль змушений обмежувати продаж бензину населенню та терміново домовлятися про додаткові постачання з Білорусі.