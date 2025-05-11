Неділя, 11 Травня, 2025
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Індія відкрила шлюзи на Багліхарі, річка Чинаб вийшла з берегів

Денис Молотов
Денис Молотов
Індія відкрила шлюзи на Багліхарі, річка Чинаб вийшла з берегів

Індія тимчасово відкрила два шлюзи на гідроелектростанції Багліхар, що призвело до розливу річки Чинаб. Про це в неділю, 11 травня, повідомило видання Times of India.

За інформацією журналістів, підняття рівня води стало наслідком сильних дощів, які пройшли в регіоні напередодні. Саме для регулювання потоку, шлюзи залишались відкритими з 8:30 до 16:30 10 травня.

📢 «Відкриття шлюзів тривало близько восьми годин і було спрямоване на контроль за зростанням рівня води в Чинабі через надмірні опади», — цитують джерела в енергетичному відомстві.

Інцидент відбувся на фоні триваючого замороження діалогу між Індією та Пакистаном щодо Індуського водного договору. Попри нещодавнє призупинення бойових дій між двома країнами, обговорення питання розподілу води досі офіційно не поновлено.

📌 Відповідно до угоди, укладеної 1960 року, Індія має виключні права на східні річки — Сатледж, Біас і Раві. Натомість Пакистан отримує переважне використання західних вод — Чинаба, Джелума та Інду.

❗ Події на Багліхарській дамбі продовжують загострювати водний конфлікт. Нагадаємо, 4 травня Індія повністю припинила подачу води з Чинаба до Пакистану. За інформацією видання, перекриття відбулося на території союзного регіону Джамму і Кашмір. Наслідком такого рішення стало майже повне припинення течії Чинабу в бік пакистанської провінції Пенджаб. Рівень води знизився до безпрецедентної позначки

Цей крок став відповіддю на терористичний акт 22 квітня у Пахалгамі, де загинули 26 людей, переважно індійських туристів.

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