Вівторок, 6 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Індія перекрила річку Чинаб: Пакистан звинувачує у порушенні договору

Денис Молотов
Денис Молотов
Індія перекрила річку Чинаб: Пакистан звинувачує у порушенні договору

Рівень води у річці Чинаб, яка бере початок в Індії та протікає до Пакистану, різко впав після того, як індійська влада повністю перекрила шлюзи на греблях Багліхар і Салал. Про це у вівторок, 6 травня, повідомляє The Times of India.

За інформацією видання, перекриття відбулося на території союзного регіону Джамму і Кашмір. Наслідком такого рішення стало майже повне припинення течії Чинабу в бік пакистанської провінції Пенджаб. Рівень води знизився до безпрецедентної позначки/ Усе населення районів, розташованих нижче за течією річки, уперше можуть перетинати її пішки.

📢 «Індійська влада фактично заблокувала течію річки Чинаб у напрямку Пакистану після того, як ухвалила таке рішення в неділю. Тепер вони використовують нашу воду для своїх водосховищ, гідротехнічних проєктів у басейні Чинабу. Їм не можна було цього робити, тому що це серйозне порушення Договору про води Інду», — заявив представник департаменту іригації Пенджабу.

Він наголосив, що потік води зменшився майже вдесятеро, а річку вперше люди можуть переходити пішки.

Також пакистанський посадовець попередив, що різке відкриття шлюзів Індією може спричинити раптові повені в регіонах нижче за течією. За його словами, води Чинабу дуже важливі для іригаційної системи Пенджабу.

Згідно з договором про води Інду 1960 року, укладеним за посередництва Світового банку, Індія та Пакистан поділили водні ресурси річок Інду, включно з Чинабом. За умовами цього документа, Чинаб закріплена за Пакистаном.

☝️ Напередодні вже повідомлялося про припинення подачі води з греблі Багліхар.

На тлі цього загострюються і політичні відносини між Індією та Пакистаном. Нагадаємо, 22 квітня в індійському місті Пахалгам бойовики вбили 26 осіб. Індія поклала відповідальність на Пакистан, який ці звинувачення відкинув. На лінії контролю між обома країнами періодично тривають перестрілки.

👉 Також було повідомлено, що Індія отримала від російської федерації нову партію переносних зенітних ракетних комплексів Ігла-С на загальну суму приблизно 30 мільйонів доларів США.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

У Дніпрі викрили схему з підробкою ВІЛ-довідок для чоловіків

КРИМІНАЛ

З російського полону повернулися ще 205 українських захисників

ВАЖЛИВО

Найбільше боїв сьогодні на Покровському та Новопавлівському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

США платитимуть нелегалам за добровільне залишення країни

ПОЛІТИКА

Житомирський ТЦК пояснив скандальне відео про мобілізацію

ВАЖЛИВО

Україна засуджує участь іноземних військових у параді 9 травня в москві – МЗС

ПОДІЇ

Прикордонники та цивільні на Закарпатті переправляли чоловіків за кордон

КРИМІНАЛ

Наказ Гегсета про скасування постачання зброї Україні застав Білий дім зненацька – Reuters

ПОДІЇ

Росія атакувала Україну 136 дронами, збито понад півсотні Shahed

ВІЙНА

Росія атакувала Краматорськ: одна людина загинула, ще двоє поранені

ВІЙНА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип