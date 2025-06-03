Грем відреагував на слова медведєва: «росія не зацікавлена у мирі»

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем різко відреагував на заяву заступника голови Ради безпеки рф дмитра медведєва, який прокоментував справжню мету росії на переговорах у Стамбулі. Відповідну заяву Грем оприлюднив 3 червня у соціальній мережі Х (колишній Twitter).

📢 «Вітаємо містера медведєва з рідкісним моментом чесності, виявленою російською пропагандистською машиною. Я ціную той факт, що ви дали зрозуміти світові, що путін та росія зовсім не зацікавлені у мирі», — написав американський сенатор.

Так він прокоментував слова медведєва, який раніше того ж дня заявив, що росія брала участь у переговорах з Україною «не заради миру, а для якнайшвидшої перемоги та повного знищення неонацистської влади».

Ці слова медведєва стали ще одним підтвердженням, що москва не має наміру шукати дипломатичного вирішення конфлікту, вважає Грем.

🛑 Ліндсі Грем тривалий час виступає за жорсткий курс щодо росії. Він є співавтором законопроєкту, який передбачає запровадження «драконівських» санкцій проти російської федерації.

📊 За попередніми даними, документ готові підтримати 82 сенатори США — цього достатньо, аби подолати навіть можливе вето президента. Кількість прихильників законопроєкту свідчить про широку двопартійну підтримку в американському Конгресі.

📌 Раніше медведєв неодноразово виступав із заявами, що носять агресивний та антизахідний характер. Цього разу його публічне зізнання стало ще одним доказом, що переговори з боку кремля мають лише інструментальну функцію для просування воєнних цілей.

☝️ Також нагадаємо, що Ліндсі Грем виступив із закликом до світової спільноти притягнути Китай до відповідальності за закупівлю російської нафти. Це, на його думку, сприяє збереженню військових ресурсів рф для ведення війни проти України.