Дніпро атакували дрони: «шахед» влучив у житловий будинок

Уранці 26 березня чергова атака на Дніпро з боку російських окупаційних військ відбулася із застосуванням ударних безпілотників. Один із ворожих дронів типу «шахед» влучив у житлову багатоповерхівку. Про це повідомила місцева ОВА.

📢 «Пʼятеро людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. Зайнялися квартири на другому та третьому поверхах багатоквартирного будинку», – вказано в повідомленні.

📸 Вже оприлюднено фото і відео з місця прильоту російського БпЛА.

За попередніми даними, внаслідок удару виникла пожежа у квартирах, розташованих на другому та третьому поверхах будинку. На місці працюють відповідні служби.

