Дніпро атакували дрони: «шахед» влучив у житловий будинок

Фото: наслідки атаки російських БпЛА на Дніпро / Дніпропетровська ОВА / 26.03.2026

Уранці 26 березня чергова атака на Дніпро з боку російських окупаційних військ відбулася із застосуванням ударних безпілотників. Один із ворожих дронів типу «шахед» влучив у житлову багатоповерхівку. Про це повідомила місцева ОВА.

📢 «Пʼятеро людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. Зайнялися квартири на другому та третьому поверхах багатоквартирного будинку», – вказано в повідомленні.

📸 Вже оприлюднено фото і відео з місця прильоту російського БпЛА.

За попередніми даними, внаслідок удару виникла пожежа у квартирах, розташованих на другому та третьому поверхах будинку. На місці працюють відповідні служби.

  • Нагадаємо, цієї ночі російські війська запустили по території України 153 ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони знешкодили 130 із них.
  • Також в Одеській області внаслідок нічної російської атаки пошкоджено портову, енергетичну та промислову інфраструктуру. Одна людина постраждала. НЕК «Укренерго» заявило про масовану атаку на енергооб’єкти.
  • Впродовж минулої доби 25 березня на лінії фронту відбулось 158 бойових зіткнень. Вчора росіяни завдали 70 авіаційних ударів, скинувши 231 керовану авіабомбу.
