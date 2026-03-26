Дніпро атакували дрони: «шахед» влучив у житловий будинок

Уранці 26 березня чергова атака на Дніпро з боку російських окупаційних військ відбулася із застосуванням ударних безпілотників. Один із ворожих дронів типу «шахед» влучив у житлову багатоповерхівку. Про це повідомила місцева ОВА.
📢 «Пʼятеро людей дістали поранень через атаку росіян на Дніпро. Зайнялися квартири на другому та третьому поверхах багатоквартирного будинку», – вказано в повідомленні.
📸 Вже оприлюднено фото і відео з місця прильоту російського БпЛА.
За попередніми даними, внаслідок удару виникла пожежа у квартирах, розташованих на другому та третьому поверхах будинку. На місці працюють відповідні служби.
- Нагадаємо, цієї ночі російські війська запустили по території України 153 ударні безпілотники. Сили протиповітряної оборони знешкодили 130 із них.
- Також в Одеській області внаслідок нічної російської атаки пошкоджено портову, енергетичну та промислову інфраструктуру. Одна людина постраждала. НЕК «Укренерго» заявило про масовану атаку на енергооб’єкти.
- Впродовж минулої доби 25 березня на лінії фронту відбулось 158 бойових зіткнень. Вчора росіяни завдали 70 авіаційних ударів, скинувши 231 керовану авіабомбу.