Неділя, 17 Серпня, 2025
Дефіцит бензину в Криму: пальне продають за талонами, ціни б’ють рекорди

Дефіцит бензину в Криму: пальне продають за талонами, ціни б’ють рекорди

У тимчасово окупованому росією Криму виник серйозний дефіцит бензину, що призвело до зростання цін і обмеження продажу. Як повідомляє The Moscow Times 17 серпня, на більшості автозаправних станцій півострова паливо марки АІ-95 або зовсім відсутнє, або продається лише за талонами.

Такі талони видають переважно компанії та організації, що мають укладені договори з постачальниками. Для пересічних водіїв ситуація ускладнилася, адже придбати пальне стало майже неможливо.

Місцеві жителі зазначають, що бензин АІ-95 зник із продажу на значній кількості заправок. Там, де він ще доступний, ціна злетіла до рекордних показників — на деяких АЗС вартість одного літра досягла 69,95 рубля. За даними моніторингових сайтів, особливо швидке подорожчання фіксується з 7 серпня.

Для порівняння: у Краснодарському краї середня ціна тримається на рівні близько 65 рублів за літр, а по всій росії показник становить приблизно 63 рублі. Таким чином, у Криму пальне стало значно дорожчим, ніж навіть у сусідніх регіонах рф.

✅ Найдієвіші санкції проти рф

Експерти пояснюють, що зростання вартості напряму пов’язане з дефіцитом бензину на росії, спричиненим ударами Сил оборони України по російських нафтопереробних заводах. Через постійні атаки дронів Києва окремі НПЗ уже змушені призупиняти або скорочувати роботу.

Зокрема, Новокуйбишевський НПЗ потужністю понад 8,3 мільйона тонн на рік повністю зупинив виробництво. Рязанський НПЗ, що належить «Роснафті» та входить у п’ятірку найбільших у країні, скоротив майже половину своїх потужностей. Саме цей завод забезпечував значну частину поставок пального для московського регіону.

Таким чином, проблеми з виробництвом бензину в самій росії одразу позначилися на Криму, де й без того складна логістика через обмежене транспортне сполучення. Зростання цін та обмеження продажів стали прямим наслідком дефіциту, який поглиблюється після кожної успішної атаки українських безпілотників на російську інфраструктуру.

Місцеві мешканці побоюються, що дефіцит бензину лише зростатиме, адже нові атаки ЗСУ на енергетичні об’єкти росії продовжуються. У результаті ситуація може перерости у ще серйознішу кризу постачання, яка вплине як на транспорт, так і на економіку окупованого півострова.

