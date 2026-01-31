Неділя, 1 Лютого, 2026
Чернігівщина опинилася повністю без електропостачання через аварію

Денис Молотов
Чернігівщина опинилася повністю без електропостачання через аварію
Фото: ДСНС Чернігівської області.

Чернігівщина повністю знеструмлена через системну аварію в енергетичній інфраструктурі України. Про це повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус у Telegram.

📢 «Через системну аварію в енергетичній інфраструктурі України Чернігівщина, як і низка інших областей, опинилась повністю знеструмлено. Тримаю зв’язок з урядом та Укренерго щодо ситуації», – написав він.

☝️ За словами керівника ОВА, всі об’єкти критичної інфраструктури в регіоні працюють у штатному режимі, оскільки задіяні альтернативні джерела живлення.

За оперативною інформацією, електропостачання в області поступово починають відновлювати.

📢 «Якщо за кілька годин ситуація в енергомережі не стабілізується – по області задіємо алгоритм повного переходу на резервне живлення. Відповідні рішення зараз приймаються і в громадах. Окремо відпрацьовуємо питання сталості зв’язку», – підсумував Чаус.

👉 Нагадаємо, сьогодні близько 11:00 у Києві та низці областей України було задіяно аварійні відключення електроенергії. У столиці та Харкові зупинився рух метрополітенів через низьку напругу в мережі, також виникли перебої з водо- та теплопостачанням.

Пізніше в Міненерго повідомили, що сталося каскадне відключення в електроенергетичній мережі України та спрацювали автоматичні захисти на підстанціях, унаслідок чого були розвантажені енергоблоки АЕС.

