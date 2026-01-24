Аварійні відключення світла запровадили у п’яти областях України через атаку рф

У кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії через масовану російську атаку. Про це повідомило «Укренерго» у суботу, 24 січня.

📢 «Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання», – йдеться у повідомленні компанії.

В Укренерго зазначили, що аварійні відключення скасовуватимуть поступово після стабілізації ситуації в енергосистемі, яка наразі залишається складною.

За інформацією обленерго, тимчасові екстрені знеструмлення застосовуються у:

Черкаській області;

Полтавській області;

Харківській області;

Запорізькій області;

Чернігівській області.

☝️ Енергетики наголошують, що такі заходи є вимушеними та спрямовані на збереження цілісності енергосистеми.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки у Києві загинула одна людина, ще четверо зазнали поранень. Пізніше повідомлялося про перебої з електропостачанням, опаленням і водою в столиці, а також про зміни у русі поїздів на “червоній” та “зеленій” лініях метро.

Також ударні дрони масовано атакували Харків — там зафіксовано 19 постраждалих, значні руйнування та пожежі. У Чернігові стався блекаут після пошкодження важливого енергооб’єкта в Ніжинському районі: без світла залишилися сотні тисяч споживачів.

📌 У ніч на суботу російські агресори здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши 21 ракету та 375 безпілотників різних типів. Підрозділи протиповітряної оборони (ППО) та радіоелектронної боротьби (РЕБ) знищили або подавили переважну більшість ворожих повітряних цілей.