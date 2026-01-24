Субота, 24 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Аварійні відключення світла запровадили у п’яти областях України через атаку рф

Денис Молотов
Аварійні відключення світла запровадили у п’яти областях України через атаку рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел: пункти обігріву ДСНС.

У кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії через масовану російську атаку. Про це повідомило «Укренерго» у суботу, 24 січня.

📢 «Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання», – йдеться у повідомленні компанії.

В Укренерго зазначили, що аварійні відключення скасовуватимуть поступово після стабілізації ситуації в енергосистемі, яка наразі залишається складною.

За інформацією обленерго, тимчасові екстрені знеструмлення застосовуються у:
  • Черкаській області;
  • Полтавській області;
  • Харківській області;
  • Запорізькій області;
  • Чернігівській області.

☝️ Енергетики наголошують, що такі заходи є вимушеними та спрямовані на збереження цілісності енергосистеми.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки у Києві загинула одна людина, ще четверо зазнали поранень. Пізніше повідомлялося про перебої з електропостачанням, опаленням і водою в столиці, а також про зміни у русі поїздів на “червоній” та “зеленій” лініях метро.

Також ударні дрони масовано атакували Харків — там зафіксовано 19 постраждалих, значні руйнування та пожежі. У Чернігові стався блекаут після пошкодження важливого енергооб’єкта в Ніжинському районі: без світла залишилися сотні тисяч споживачів.

📌 У ніч на суботу російські агресори здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши 21 ракету та 375 безпілотників різних типів. Підрозділи протиповітряної оборони (ППО) та радіоелектронної боротьби (РЕБ) знищили або подавили переважну більшість ворожих повітряних цілей.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Трамп радить ЄС зосередитися на війні рф проти України, а не на Гренландії

ПОЛІТИКА

Гарантії безпеки України вже готовий до підписання – Зеленський

ВАЖЛИВО

Чотири ракети по критичній інфраструктурі: наслідки атаки на Харків

ВІЙНА

Тристоронні переговори в Абу-Дабі завершилися

ВАЖЛИВО

Україна розраховує підписати угоду про гарантії безпеки зі США

ПОЛІТИКА

Влада Гренландії закликала населення зробити запас продуктів

ПОЛІТИКА

На фронті 79 боїв, більшість на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Шмигаль доручив прискорити відновлення світла і тепла у столиці та області

ВЛАДА

На фронті зафіксовано 135 бойових зіткнень, найбільше атак на Покровському та Гуляйпільському напрямках – Генштаб

ВІЙНА

Прем’єр інформує про ситуацію в енергетиці Київщини

ВАЖЛИВО

У Європі зафіксували рекордне зростання цін на DDR5

ЕКОНОМІКА

365 «перемог» Дональда Трампа на рік

ПОЛІТИКА

Україна розгорне нові зенітно-ракетні комплекси на штучному інтелекті – WP

ПОДІЇ

Прем’єр Чехії купив глобус, щоб побачити Гренландію

ПОЛІТИКА

Мерц позитивно оцінив старт переговорів Україна–США–росія

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ