Понеділок, 19 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЕКОНОМІКА
ЕКОНОМІКА

Виробництво електромобілів у ЄС під загрозою через Китай

Денис Молотов
Денис Молотов
Виробництво електромобілів у ЄС під загрозою через Китай

Обмеження Китаєм експорту рідкоземельних металів загрожують глобальному виробництву електромобілів. Як повідомляє Automobilwoche, постачання ключових матеріалів для постійних магнітів у електродвигунах повністю призупинене вже понад місяць.

📢 «Китай контролює до 90% виробництва постійних магнітів і практично весь обсяг переробки рідкоземельних елементів. Через загострення торгової напруги зі США експорт матеріалів було призупинено», — йдеться у повідомленні.

За оцінками галузевих аналітиків, американські та європейські виробники мають запаси лише на 4–6 тижнів. Наразі вже спостерігається дефіцит готових магнітних модулів, і в разі невідновлення експорту виробничі лінії можуть зупинитися вже в середині червня.

📉 Експерти попереджають, що наслідки можуть бути серйознішими, ніж під час дефіциту мікросхем у 2021–2022 роках, адже йдеться про критичну інфраструктуру для електромобільної індустрії, яка є пріоритетною для країн ЄС та США.

📌 Раніше зазначалося, що в Україні зростає попит на електромобілі.

☝️ Також раніше було повідомлено, що компанія Tesla зіткнулася зі значним спадом продажів у низці європейських країн, зокрема у Франції та державах Скандинавії. Тим часом на ринку збільшується попит на електрокари конкурентів, таких як Volkswagen та Toyota.

👉 У Брюсселі припинив роботу завод Audi, який функціонував у бельгійській столиці з 2006 року. Як наслідок, близько трьох тисяч працівників залишилися без роботи.

👉 У середу, 26 березня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення 25-відсоткового мита на імпортні автомобілі та підписав відповідний указ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Обстріли півночі Донеччини: одна людина загинула, п’ятеро — поранені

ВІЙНА

ЄС запускає оборонний фонд на €150 млрд для спільних закупівель зброї

ВАЖЛИВО

Лондон приймає перший саміт Британія–ЄС 2025

ВАЖЛИВО

Спалах гепатиту А у столиці: понад 70 заражених, з них третина — діти

СУСПІЛЬСТВО

Найбільше атак на Покровському та Лиманському напрямках – зведення Генштабу

ПОДІЇ

“Це нова війна”: російська армія змінює тактику в Україні – NYT

ПОДІЇ

ЄС стикається з дефіцитом газу на початку літа: витрати зростуть

ЕКОНОМІКА

Обстріли Херсона: одна людина загинула, п’ятеро поранених

ВІЙНА

Напади на медзаклади в зонах бойових дій у 2024 році досягли “нового рівня жаху” – Guardian

ПОДІЇ

В Австрії не виключають участі у потенційній миротворчій місії в Україні

ПОЛІТИКА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип