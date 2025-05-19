Виробництво електромобілів у ЄС під загрозою через Китай

Обмеження Китаєм експорту рідкоземельних металів загрожують глобальному виробництву електромобілів. Як повідомляє Automobilwoche, постачання ключових матеріалів для постійних магнітів у електродвигунах повністю призупинене вже понад місяць.

📢 «Китай контролює до 90% виробництва постійних магнітів і практично весь обсяг переробки рідкоземельних елементів. Через загострення торгової напруги зі США експорт матеріалів було призупинено», — йдеться у повідомленні.

За оцінками галузевих аналітиків, американські та європейські виробники мають запаси лише на 4–6 тижнів. Наразі вже спостерігається дефіцит готових магнітних модулів, і в разі невідновлення експорту виробничі лінії можуть зупинитися вже в середині червня.

📉 Експерти попереджають, що наслідки можуть бути серйознішими, ніж під час дефіциту мікросхем у 2021–2022 роках, адже йдеться про критичну інфраструктуру для електромобільної індустрії, яка є пріоритетною для країн ЄС та США.

📌 Раніше зазначалося, що в Україні зростає попит на електромобілі.

☝️ Також раніше було повідомлено, що компанія Tesla зіткнулася зі значним спадом продажів у низці європейських країн, зокрема у Франції та державах Скандинавії. Тим часом на ринку збільшується попит на електрокари конкурентів, таких як Volkswagen та Toyota.

👉 У Брюсселі припинив роботу завод Audi, який функціонував у бельгійській столиці з 2006 року. Як наслідок, близько трьох тисяч працівників залишилися без роботи.

👉 У середу, 26 березня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про введення 25-відсоткового мита на імпортні автомобілі та підписав відповідний указ.