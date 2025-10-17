П’ятниця, 17 Жовтня, 2025
Вибух на заводі «Авангард» у Стерлітамаку на росії: є загиблі

Денис Молотов
Вибух на заводі «Авангард» у Стерлітамаку на росії: є загиблі

Увечері 17 жовтня в російському місті Стерлітамак (Башкортостан) пролунав потужний вибух на заводі Авангард. Про це повідомили місцеві ресурси, інформацію підтвердили в мерії міста, однак подробиць не розкрили.

☝️ За даними регіональних Telegram-каналів, постраждали щонайменше вісім осіб, проте ці цифри можуть зрости. Місцеві мешканці повідомляють, що вибухова хвиля прокотилася через усе місто, а в повітрі відчувається різкий запах пороху.

📢 Деякі джерела вже повідомили, що загиблих та поранених росіян, задіяних у виробництві зброї, може бути понад 20.

Під час вибуху одна з будівель підприємства повністю зруйнована, а епіцентр інциденту, за попередніми оцінками, знаходився у технологічній установці з виробництва нітроцелюлози.

🏭 Відомо, що завод «Авангард» спеціалізується на виробництві зброї, боєприпасів та утилізації вибухових речовин, а також випускає хімічну продукцію.

⚠️ Увага, деякі відео містять нецензурну лайку рашистів

Нагадаємо, 15 серпня на росії стався вибух на пороховому заводі «Еластик» у Рязанській області, внаслідок чого загинули 28 людей і майже 160 отримали поранення.

