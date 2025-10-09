Четвер, 9 Жовтня, 2025
Військові у М'янми вбили протестувальників

Військова хунта М’янми здійснила авіаудар по мирному зібранню, скинувши дві бомби на натовп протестувальників. Унаслідок атаки загинули 24 людини, ще 47 осіб зазнали поранень. Інцидент стався в понеділок, однак про нього повідомили світові медіа — зокрема BBC та Associated Press — лише 8 жовтня.

За даними журналістів, близько сотні людей зібралися в містечку Чаунг У (регіон Сікайн) на буддійський фестиваль, який переріс у мирний протест проти військової влади. У цей час військовий параплан здійснив напад, скинувши на присутніх дві бомби.

Місцеві мешканці розповіли Associated Press, що юрба почала розходитися, коли з’явилися чутки про наближення параплана. Але літальний апарат прибув занадто швидко — бомби вибухнули, коли люди ще не встигли сховатися.

☝️ Серед загиблих — місцеві жителі, діти, політичні активісти та представники руху опору. Представники хунти офіційно заперечили свою причетність до нападу в Сікайні.

Згідно з інформацією служби BBC у М’янмі, військові все частіше використовують моторизовані параплани через нестачу літаків, гелікоптерів та авіаційного палива.

Організація Amnesty International заявила, що застосування парапланів для атак на мирних громадян — це «жахливий сигнал тривоги» і доказ того, що «цивільне населення М’янми потребує термінового захисту».

📢 «Моторизовані параплани — це тривожна тенденція. Військові, які використовують їх для ударів по населених пунктах, скоюють воєнний злочин», — наголосили в Amnesty International.

Нагадаємо, військова хунта М’янми (колишньої Бірми) захопила владу 1 лютого 2021 року. Відтоді військові неодноразово відкривали вогонь по протестах, щоразу вбиваючи десятки цивільних.

