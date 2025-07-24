Вашингтон натякає на нову сторінку у відносинах з Пекіном

Сполучені Штати бачать можливість масштабного оновлення взаємин із Китаєм. Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент під час інтерв’ю для Bloomberg Television у середу, 23 липня.

За його словами, Вашингтон очікує глибоких змін у китайській економіці, зокрема — переходу до більш споживчої моделі. Бессент зауважив, що США поступово відновлюють свій статус індустріальної держави, тоді як економіка КНР залишається надто залежною від виробництва, яке становить близько 30% світового промислового обсягу.

📢 «Якщо Китай хоче рухатись до більш збалансованої, орієнтованої на внутрішнє споживання економіки — ми готові співпрацювати», — наголосив американський посадовець.

Він також анонсував свій візит до Стокгольма, де заплановано черговий раунд переговорів із китайськими колегами. У ході зустрічі, за словами міністра, сторони обговорять широкий спектр питань, зокрема закупівлю Китаєм нафти з країн під санкціями — таких як росія та Іран, а також окремі аспекти безпеки.

Зазначимо, що на тлі напружених торговельних відносин експорт Китаю до США різко знизився — на 34,5% у річному вимірі. Це найглибше падіння з лютого 2020 року, коли пандемія Covid-19 суттєво порушила світову торгівлю.

Нагадаємо, 5 червня відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном — перша за тривалий період дипломатичної паузи.