П’ятниця, 17 Січня, 2025
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Усі студенти вишів проходитимуть базову військову підготовку

Денис Молотов
Денис Молотов
Усі студенти вишів проходитимуть базову військову підготовку

Починаючи з наступного навчального року, усі студенти вищих навчальних закладів обов’язково проходитимуть базову військову підготовку. Програма включатиме 90 годин теоретичних занять та 210 годин практичних занять, які відбуватимуться у центрах Збройних сил України та інших установах. Про це повідомило Міністерство оборони України в п’ятницю, 17 січня.

📢 «Теорію мають пройти всі студенти – і чоловіки, і жінки. Практичний же курс є обов’язковим лише для чоловіків, які придатні до військової служби за станом здоров’я. Жінки проходитимуть практику тільки за власним бажанням і після проходження медичного огляду», – пояснили у відомстві.

Згідно з інформацією Міноборони, під час теоретичних занять студентів навчатимуть поводження зі зброєю, основам тактики, розвідки, військової дисципліни, а також домедичної допомоги та психологічної підготовки.

Після завершення курсу всі студенти складуть військову присягу, отримають відповідний сертифікат та військово-облікову спеціальність.

Усі студенти вишів проходитимуть базову військову підготовку

Нагадаємо, 9 січня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який впроваджує базову військову підготовку. Того ж дня парламент підтримав закон, що дозволяє військовослужбовцям, які здійснили самовільне залишення частини (СЗЧ), повернутися до служби без юридичних наслідків. Цей механізм діятиме з 1 січня до 1 березня 2025 року.

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