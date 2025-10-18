Субота, 18 Жовтня, 2025
У російській армії різко зросла кількість дезертирів

Денис Молотов
Кількість дезертирів у російській армії продовжує невпинно зростати. За дев’ять місяців — від листопада 2024 до липня 2025 року — із частин Центрального військового округу втекли понад 25 тисяч солдатів і офіцерів. Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) України.

☝️ Йдеться лише про один із п’яти військових округів окупаційних сил рф. Як зазначають у ГУР, втечі відбуваються по-різному:

  • частина військових кидає позиції безпосередньо під час боїв,
  • інші — зникають із пунктів постійної дислокації.
  • Дехто не повертається з лікування чи відпусток.

Зафіксовано також десятки випадків, коли дезертири тікали разом зі зброєю та навіть бойовою технікою.

Причинами цього явища розвідка називає нестерпні умови служби, поширену «дідівщину», нестачу забезпечення та масові відправлення на так звані «м’ясні штурми», де втрати є катастрофічними.

📢 «За останній рік задокументовано понад 30 випадків загибелі військових унаслідок “неисполнения приказа”, що свідчить про систематичну практику розстрілів російських солдатів, які відмовляються йти на забій за кремлівські амбіції», — повідомили у ГУР.

Такі випадки, за словами українських розвідників, демонструють загальну деградацію дисципліни у російських військах і зростання паніки серед особового складу.

☝️ Нагадаємо, раніше партизани повідомляли, що росіяни створили у своїх підрозділах так звані «польові суди». Вони карають дезертирів тортурами і змушують їх битися між собою до смерті.

👉 Також раніше кіберфахівці ГУР повторно отримали повний доступ до серверів Криму та всіх комп’ютерів, які належать окупаційній владі півострова.

