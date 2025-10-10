У дронах рф, що атакують Україну, знайшли компоненти з ПАР

Україна виявила південноафриканські лазерні далекоміри у дронах, якими росія атакує українські міста. Як повідомляє Bloomberg, пристрої виробляє компанія з Південної Африки, яка стверджує, що не знає, як її продукція, призначена для цивільного використання, опинилася на російських ударних безпілотниках. У ПАР вже заявили, що підозрюють у цьому «безсовісних» покупців.

Йдеться про модифікацію іранського дрона «Shahed» — «Гарпія-А1», на якому українські фахівці виявили далекоміри з кількох країн, серед яких Південна Африка (ПАР).

📢 «російські дрони Shahed еволюціонують», – написав на платформі Х (колишній Twitter) Владислав Василюк, відповідальний в Україні за санкційну політику. – «Тепер вони використовують далекомір лідарного типу (Lighware SF-20/B), щоб вимірювати відстані і детонувати бойові головки на висоті. Ми відстежили компоненти і виробників: ПАР (Lighware), Китай (Qinheng), Швейцарія (STMicroelectronics)».

Компанія Lightware Optoelectronics, яка виготовляє ці прилади, розташована поблизу Преторії. Її генеральна директорка Надя Нілсен у відповіді на запит Bloomberg повідомила, що не розуміє, як росія змогла отримати цю техніку.

📢 «Не зрозуміло, як росія отримала далекоміри», – зазначила Нілсен. Вона наголосила, що прилади розроблені для цивільних потреб, тому не підпадають під експортні обмеження. «Схоже, якийсь безсовісний оператор без нашого відома придбав наші датчики в іншому місці і незаконно використав їх у росії», – додала вона.

☝️ Постачати військову техніку країнам, які беруть участь у війнах, без урядових дозволів заборонено. Проте, Lightware не зареєстрована як компанія, що займається продукцією військового або подвійного призначення.

Про лазерні далекоміри Lightware

ℹ️ Лазерні далекоміри Lightware широко застосовуються у цивільних галузях — зокрема, у лідарах для автономних автомобілів, а також для моніторингу руди в шахтах і підрахунку диких тварин. Їхня компактність і мала вага дозволяють легко встановлювати ці прилади на безпілотники.

Це не перший випадок, коли росія намагається використовувати африканські країни у ланцюгах постачання для свого оборонного виробництва. На заводі в ОЕЗ Алабуга, де збирають дрони «Shahed», триває активна кампанія з набору робітників. Вербують переважно молодих жінок із бідних країн, зокрема з ПАР, яким обіцяють високі зарплати.

У Південній Африці російська структура Алабуга навіть займалася вербуванням людей через мережу, пов’язану з БРІКС, щоб залучити їх до роботи на військових підприємствах.

Згідно з липневим звітом Вашингтонського інституту науки і міжнародної безпеки, понад 90% іноземних працівників, яких росія наймає за кордоном, залучені саме до збирання дронів. Мета програми — збільшити виробництво «Shahed» до десятків тисяч одиниць на рік.

🔹 Раніше також повідомлялося про наявність понад 40 іноземних компонентів у ракеті «Іскандер», яка вдарила по будівлі Кабміну. Серед них — деталі, виготовлені у США, Великій Британії, Швейцарії, Японії та Білорусі. Це свідчить про системне використання росією імпортних технологій у своїй військовій промисловості, попри міжнародні санкції.

🔹 Німецький оборонний концерн Rheinmetall офіційно підтвердив передачу Україні систем протиповітряної оборони Skyranger 35.