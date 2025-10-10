Субота, 11 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

У дронах рф, що атакують Україну, знайшли компоненти з ПАР

Денис Молотов
Денис Молотов
У дронах рф, що атакують Україну, знайшли компоненти з ПАР

Україна виявила південноафриканські лазерні далекоміри у дронах, якими росія атакує українські міста. Як повідомляє Bloomberg, пристрої виробляє компанія з Південної Африки, яка стверджує, що не знає, як її продукція, призначена для цивільного використання, опинилася на російських ударних безпілотниках. У ПАР вже заявили, що підозрюють у цьому «безсовісних» покупців.

Йдеться про модифікацію іранського дрона «Shahed» — «Гарпія-А1», на якому українські фахівці виявили далекоміри з кількох країн, серед яких Південна Африка (ПАР).

📢 «російські дрони Shahed еволюціонують», – написав на платформі Х (колишній Twitter) Владислав Василюк, відповідальний в Україні за санкційну політику. – «Тепер вони використовують далекомір лідарного типу (Lighware SF-20/B), щоб вимірювати відстані і детонувати бойові головки на висоті. Ми відстежили компоненти і виробників: ПАР (Lighware), Китай (Qinheng), Швейцарія (STMicroelectronics)».

Компанія Lightware Optoelectronics, яка виготовляє ці прилади, розташована поблизу Преторії. Її генеральна директорка Надя Нілсен у відповіді на запит Bloomberg повідомила, що не розуміє, як росія змогла отримати цю техніку.

📢 «Не зрозуміло, як росія отримала далекоміри», – зазначила Нілсен. Вона наголосила, що прилади розроблені для цивільних потреб, тому не підпадають під експортні обмеження. «Схоже, якийсь безсовісний оператор без нашого відома придбав наші датчики в іншому місці і незаконно використав їх у росії», – додала вона.

☝️ Постачати військову техніку країнам, які беруть участь у війнах, без урядових дозволів заборонено. Проте, Lightware не зареєстрована як компанія, що займається продукцією військового або подвійного призначення.

Про лазерні далекоміри Lightware

ℹ️ Лазерні далекоміри Lightware широко застосовуються у цивільних галузях — зокрема, у лідарах для автономних автомобілів, а також для моніторингу руди в шахтах і підрахунку диких тварин. Їхня компактність і мала вага дозволяють легко встановлювати ці прилади на безпілотники.

Це не перший випадок, коли росія намагається використовувати африканські країни у ланцюгах постачання для свого оборонного виробництва. На заводі в ОЕЗ Алабуга, де збирають дрони «Shahed», триває активна кампанія з набору робітників. Вербують переважно молодих жінок із бідних країн, зокрема з ПАР, яким обіцяють високі зарплати.

У Південній Африці російська структура Алабуга навіть займалася вербуванням людей через мережу, пов’язану з БРІКС, щоб залучити їх до роботи на військових підприємствах.

Згідно з липневим звітом Вашингтонського інституту науки і міжнародної безпеки, понад 90% іноземних працівників, яких росія наймає за кордоном, залучені саме до збирання дронів. Мета програми — збільшити виробництво «Shahed» до десятків тисяч одиниць на рік.

🔹 Раніше також повідомлялося про наявність понад 40 іноземних компонентів у ракеті «Іскандер», яка вдарила по будівлі Кабміну. Серед них — деталі, виготовлені у США, Великій Британії, Швейцарії, Японії та Білорусі. Це свідчить про системне використання росією імпортних технологій у своїй військовій промисловості, попри міжнародні санкції.

🔹 Німецький оборонний концерн Rheinmetall офіційно підтвердив передачу Україні систем протиповітряної оборони Skyranger 35.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

ЗСУ знищили інфраструктуру ворога у Нижньогородській області та Криму

ВАЖЛИВО

Зеленський повідомив про санкційні укази проти рф

ВЛАДА

Окупанти почали застосовувати «Шахеди» з онлайн-керуванням

ПОДІЇ

Мюнхенський аеропорт знову закривали через дрони

ПОДІЇ

Кабмін ухвалив план дій для стабільної роботи енергосистеми під час атак рф

ВЛАДА

Ринок акцій на росії обвалився після заяв МЗС рф

ЕКОНОМІКА

росія розпочала етап підготовки до війни з НАТО – ISW

ВАЖЛИВО

Генштаб: на Покровському та Лиманському напрямку – до половини боїв на фронті

ВІЙНА

Понад 20 атак за поточну добу відбито на Покровському напрямку, бої тривають, ворог намагається прорвати оборону ЗСУ – Генштаб

ВІЙНА

Мерц розповів про суперечку з Орбаном через війну

ПОЛІТИКА

російський дрон вдарив по човну з рибалками на Сумщині

ВІЙНА

Вибух ракети під москвою: горить об’єкт роскосмосу

ПОДІЇ

Фейк: Українські медіа сфабрикували зустріч Олени Зеленської з Меланією Трамп

СТОПФЕЙК

Диктатор путін приїхав до Таджикистану попри ордер МКС

ПОЛІТИКА

“Відповідальність за злочин агресії має сягати найвищих керівників рф”: Кравченко у Лондоні та Гаазі обговорив роботу Спецтрибуналу

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"