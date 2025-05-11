США вимагають від росії менше слів, а реальних дій просування миру

США очікують, що росія не лише припинить воєнні дії проти України, а й утримається від будь-яких політичних заяв, які суперечать мирному врегулюванню. Таку позицію озвучила речниця Державного департаменту США Теммі Брюс у суботу, 10 травня, під час свого коментаря щодо зустрічі лідерів так званої «коаліції рішучих» у Києві. Про це повідомляється в інтерв’ю News Nation.

📢 «Держсекретар сказав, що ми будемо судити росію не за словами, а за діями», — наголосила Брюс. Вона також підкреслила, що всі обіцянки москви мають підкріплюватися конкретними кроками щодо припинення агресії.

Водночас вона акцентувала, що Вашингтон бачить перспективи економічного розвитку України та готується до процесу її відбудови, коли дозволить безпекова ситуація.

📢 «Ми також знаємо, що у нас є велика угода з Україною щодо фонду реінвестування не лише у критично важливі корисні копалини, але й в інші джерела енергії. Ідеться не про використання доларів американських платників податків, а про те, що прибутки від цієї угоди частково надходитимуть у фонд, який допоможе Україні відновитися», — заявила Брюс.

За її словами, США залишаються пліч-о-пліч з Україною не лише у сфері безпеки, а й в економічному розвитку. Це, за її оцінкою, є «значним посиленням національної безпеки» для самої України.

📢 «Зараз це партнерство між Сполученими Штатами і Україною. Насправді йдеться про те, що зараз Америка пліч-о-пліч з Україною, і це є значним посиленням національної безпеки для цієї країни. Але водночас ми неодноразово наголошували: щоб рухатися вперед у врегулюванні конфлікту, має бути припинення вогню», — наголосила речниця Держдепу.

☝️ Нагадаємо, 10 травня у Києві відбулася зустріч лідерів «коаліції рішучих». До заходу приєдналися президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, глава уряду Польщі Дональд Туск та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

👉 За підсумками перемовин, спільно з президентом США Дональдом Трампом, учасники висунули ультиматум росії. Учасники наголошують, що до 12 травня москва має погодитися на припинення вогню. У разі відмови буде запроваджено новий масштабний пакет санкцій, спрямований на посилення тиску на кремль.