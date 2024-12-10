Російські війська екстрено втікають з Сирії: масштабна евакуація військ та техніки

Росія розпочала масове виведення своїх військових з території Сирії. Для втечі вони використовують як кораблі, так і військово-транспортні літаки, якими транспортують залишки війська, озброєння та техніку на росію. Про це повідомляє Головне управління розвідки України (ГУР) у вівторок, 10 грудня.

За розвідувальними даними ГУР, заплановано кілька рейсів літаків Ан-124 та Іл-76МД з авіабази Хмеймім до російських аеродромів “ульяновськ”, “чкаловський” та “приволзький”. Окрім авіації, для евакуації залучено флот. Так, у Балтійську готують до виходу суховантаж “Sparta II” і великий десантний корабель “Алєксандр Шабалін”.

У Середземному морі зафіксовано пересування великих десантних кораблів Північного флоту росії, зокрема “Алєксандр Отраковскій” і “Іван Грєн”. В операції також беруть участь фрегати “Адмірал Горшков” і “Адмірал Головко”.

У сирійському порту Тартус російські війська проводять терміновий демонтаж обладнання та військового майна. Для забезпечення безпеки під час евакуації втечі туди перекинуто кілька сотень спецназівців.

ГУР припускає, що росія шукає домовленостей з антиурядовими угрупованнями щодо безпечного виходу з регіону. Зокрема, російська сторона вже припинила називати опозиційні сили «терористами». Водночас повідомляється, що одна з військових баз, де залишаються російські військові, перебуває в облозі.

📌 8 грудня стався крах режиму Башара Асада, який утримував владу в Сирії 24 роки. Падіння режиму відбулося після 12-денного наступу з боку ісламістського угруповання «Організація звільнення Леванту».

📌 10 грудня у Білому домі прокоментували ситуацію, заявивши, що падіння режиму Асада демонструє ослаблення росії та Ірану. Обидві країни вже не можуть надавати необхідної підтримки для утримання влади в Сирії.