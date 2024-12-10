Вівторок, 10 Грудня, 2024
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Російські війська екстрено втікають з Сирії: масштабна евакуація військ та техніки

Денис Молотов
Денис Молотов
Російські війська екстрено втікають з Сирії: масштабна евакуація військ та техніки

Росія розпочала масове виведення своїх військових з території Сирії. Для втечі вони використовують як кораблі, так і військово-транспортні літаки, якими транспортують залишки війська, озброєння та техніку на росію. Про це повідомляє Головне управління розвідки України (ГУР) у вівторок, 10 грудня.

За розвідувальними даними ГУР, заплановано кілька рейсів літаків Ан-124 та Іл-76МД з авіабази Хмеймім до російських аеродромів “ульяновськ”, “чкаловський” та “приволзький”. Окрім авіації, для евакуації залучено флот. Так, у Балтійську готують до виходу суховантаж “Sparta II” і великий десантний корабель “Алєксандр Шабалін”.

У Середземному морі зафіксовано пересування великих десантних кораблів Північного флоту росії, зокрема “Алєксандр Отраковскій” і “Іван Грєн”. В операції також беруть участь фрегати “Адмірал Горшков” і “Адмірал Головко”.

У сирійському порту Тартус російські війська проводять терміновий демонтаж обладнання та військового майна. Для забезпечення безпеки під час евакуації втечі туди перекинуто кілька сотень спецназівців.

ГУР припускає, що росія шукає домовленостей з антиурядовими угрупованнями щодо безпечного виходу з регіону. Зокрема, російська сторона вже припинила називати опозиційні сили «терористами». Водночас повідомляється, що одна з військових баз, де залишаються російські військові, перебуває в облозі.

Російські війська екстрено втікають з Сирії: масштабна евакуація військ та техніки

📌 8 грудня стався крах режиму Башара Асада, який утримував владу в Сирії 24 роки. Падіння режиму відбулося після 12-денного наступу з боку ісламістського угруповання «Організація звільнення Леванту».

📌 10 грудня у Білому домі прокоментували ситуацію, заявивши, що падіння режиму Асада демонструє ослаблення росії та Ірану. Обидві країни вже не можуть надавати необхідної підтримки для утримання влади в Сирії.

Попередня стаття
У Донецьку ліквідован начальник Оленівської колонії
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

На фронті з початку доби сталось майже 100 боїв: де окупанти атакують найактивніше

ПОДІЇ

Фейк: Уряд України знищив понад 5 тисяч об’єктів культурної спадщини — ЮНЕСКО

СТОПФЕЙК

Уряд затвердив нові правила реструктуризації боргів для теплоенерго й водоканалів

ПОДІЇ

Банки України запроваджують жорсткіші ліміти на грошові перекази

ЕКОНОМІКА

Росія завдала ракетного удару по Харківщині: кількість постраждалих зросла

ВІЙНА

Telegram в Україні: між популярністю та загрозою національній безпеці

ПОДІЇ

175 бойових зіткнень на фронті: де окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ

ПОДІЇ

На фронті відбулося 151 бойове зіткнення: ворог інтенсивно атакує на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА

Суд засудив колишню голову сільради Луганщини

КРИМІНАЛ

У Брашові впала одна з найвищих новорічних ялинок Румунії

ПОДІЇ
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ