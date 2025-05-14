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Президент Бразилії закликав путіна провести переговори із Зеленським

Денис Молотов
Денис Молотов
Президент Бразилії закликав путіна провести переговори із Зеленським

Президент Бразилії Луїз Інасіу Лула да Сілва оголосив про намір переконати російського диктатора володимира путіна погодитися на переговори з Володимиром Зеленським у Туреччині. Відповідну заяву він зробив на пресконференції в Китаї 14 травня перед зворотною зупинкою в москві, повідомляє французьке видання Ouest-France.

📢 «Спробую поговорити з путіним. Мені геть не важко сказати йому: “Гей, товаришу путін, їдь до Стамбула та домовляйся, заради Бога”», – сказав Лула журналістам, підкреслюючи, що особистий діалог є вирішальним для припинення війни в Україні.

Китай та Бразилія також оприлюднили спільну заяву, в якій висловили підтримку пропозиції путіна розпочати прямі переговори з Україною. У документі обидві сторони підкреслюють, що прямий діалог є «єдиним способом припинити конфлікт».

Як відомо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Бразилію використати свій вплив, щоб переконати путіна сісти за стіл переговорів із Зеленським у Туреччині.

📌 Лула да Сілва не вперше виступає за мирне врегулювання російсько-української війни шляхом переговорів. Однак його нейтральна позиція неодноразово викликала критику на Заході. Проте цього разу він продемонстрував готовність безпосередньо вплинути на кремль.

☝️ Також раніше повідомлялось, що Україні, ймовірно, доведеться піти на територіальні компроміси. Про це у вівторок, 13 травня, заявив президент Франції Еммануель Макрон у великому телевізійному інтерв’ю на каналі TF1.

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