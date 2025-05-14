Президент Бразилії закликав путіна провести переговори із Зеленським

Президент Бразилії Луїз Інасіу Лула да Сілва оголосив про намір переконати російського диктатора володимира путіна погодитися на переговори з Володимиром Зеленським у Туреччині. Відповідну заяву він зробив на пресконференції в Китаї 14 травня перед зворотною зупинкою в москві, повідомляє французьке видання Ouest-France.

📢 «Спробую поговорити з путіним. Мені геть не важко сказати йому: “Гей, товаришу путін, їдь до Стамбула та домовляйся, заради Бога”», – сказав Лула журналістам, підкреслюючи, що особистий діалог є вирішальним для припинення війни в Україні.

Китай та Бразилія також оприлюднили спільну заяву, в якій висловили підтримку пропозиції путіна розпочати прямі переговори з Україною. У документі обидві сторони підкреслюють, що прямий діалог є «єдиним способом припинити конфлікт».

Як відомо, раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Бразилію використати свій вплив, щоб переконати путіна сісти за стіл переговорів із Зеленським у Туреччині.

📌 Лула да Сілва не вперше виступає за мирне врегулювання російсько-української війни шляхом переговорів. Однак його нейтральна позиція неодноразово викликала критику на Заході. Проте цього разу він продемонстрував готовність безпосередньо вплинути на кремль.

☝️ Також раніше повідомлялось, що Україні, ймовірно, доведеться піти на територіальні компроміси. Про це у вівторок, 13 травня, заявив президент Франції Еммануель Макрон у великому телевізійному інтерв’ю на каналі TF1.