П’ятниця, 19 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Камчатку на росії знову сколихнув потужний землетрус

Денис Молотов
Денис Молотов
Камчатку на росії знову сколихнув потужний землетрус

Увечері в четвер, 18 вересня, біля узбережжя Камчатки зафіксували сильний землетрус магнітудою 7,2 за шкалою Ріхтера. Після цього у регіоні Далекого Сходу та США було оголошено загрозу цунамі, повідомили російські ЗМІ та інформаційні Telegram-канали.

За даними Камчатської філії Геофізичної служби РАН, епіцентр підземних поштовхів розташовувався у морі на відстані близько 93 кілометрів від Петропавловська-Камчатського на глибині 123 кілометри.

Місцева влада повідомила, що на східному узбережжі Камчатки запроваджено систему оповіщення населення. У МНС росії попередили про можливість формування хвиль висотою до 1,5 метра.

Крім того, американські сейсмологи зафіксували два афтершоки біля узбережжя Камчатки — їхня магнітуда становила 5,8 та 5,4 бала.

Місцеві жителі у соціальних мережах пишуть, що у будинках хиталися меблі та гойдалися люстри, а в аеропорту через вібрацію ледь не пошкодилися електронні табло. Водночас інформації про постраждалих чи серйозні руйнування наразі немає.

Загрозу цунамі підтвердила й Геологічна служба США. Аналогічне попередження оголосило і ГУ МНС росії по Сахалінській області для Курильських островів.

Нагадаємо, 13 вересня на Камчатці також стався землетрус магнітудою 7,4 бала, а у ніч на 30 липня біля її берегів зафіксували найпотужніший цього року землетрус у світі — магнітудою 8,8 бала.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Актор Міша Коллінз висловився про росію, Україну та диктаторів

СУСПІЛЬСТВО

Оголошено підозру чотирьом колаборантам із «Луганської митниці»

КРИМІНАЛ

Луганська ОВА та МОМ обговорили нові напрями допомоги переселенцям

ЛУГАНЩИНА

Український кордон не мав загроз під час навчань “Запад-2025”, війська рф залишають білорусь – Демченко

КОРДОН

Ветерани Білокуракинщини можуть отримати до 50 000 грн для бізнесу чи самозайнятості

ЛУГАНЩИНА

Індія за «червною лінією» на навчаннях росії «Захід-2025»

ВАЖЛИВО

МЗС Румунії закликало ЄС і НАТО до відповіді після інциденту з БпЛА рф

ПОЛІТИКА

У Латвії виявили уламки російського дрона на узбережжі

ПОДІЇ

Постачання снарядів за «Чеською ініціативою» може опинитись під загрозою

ПОЛІТИКА

184 бойових зіткнення за добу: Генштаб оприлюднив карти

ВІЙНА

Як Лисичанська МВА підтримує ВПО та дітей-сиріт у 2025 році

ЛУГАНЩИНА

168 боєзіткнень на фронті: ворог застосував 2236 дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Білорусь та росія відпрацьовують сценарії війни проти Європи

ВАЖЛИВО

Трамп заявив, що путін підвів його у питанні миру в Україні

ВАЖЛИВО

США затвердили нові пакети військової допомоги Україні – ЗМІ

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"