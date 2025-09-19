Камчатку на росії знову сколихнув потужний землетрус

Увечері в четвер, 18 вересня, біля узбережжя Камчатки зафіксували сильний землетрус магнітудою 7,2 за шкалою Ріхтера. Після цього у регіоні Далекого Сходу та США було оголошено загрозу цунамі, повідомили російські ЗМІ та інформаційні Telegram-канали.

За даними Камчатської філії Геофізичної служби РАН, епіцентр підземних поштовхів розташовувався у морі на відстані близько 93 кілометрів від Петропавловська-Камчатського на глибині 123 кілометри.

Місцева влада повідомила, що на східному узбережжі Камчатки запроваджено систему оповіщення населення. У МНС росії попередили про можливість формування хвиль висотою до 1,5 метра.

Крім того, американські сейсмологи зафіксували два афтершоки біля узбережжя Камчатки — їхня магнітуда становила 5,8 та 5,4 бала.

Місцеві жителі у соціальних мережах пишуть, що у будинках хиталися меблі та гойдалися люстри, а в аеропорту через вібрацію ледь не пошкодилися електронні табло. Водночас інформації про постраждалих чи серйозні руйнування наразі немає.

Загрозу цунамі підтвердила й Геологічна служба США. Аналогічне попередження оголосило і ГУ МНС росії по Сахалінській області для Курильських островів.

Нагадаємо, 13 вересня на Камчатці також стався землетрус магнітудою 7,4 бала, а у ніч на 30 липня біля її берегів зафіксували найпотужніший цього року землетрус у світі — магнітудою 8,8 бала.