Голова МОН Лісовий підтвердив «збіги» в його дисертації

Міністр освіти та науки України, Оксен Лісовий, визнав, що в його дисертації були збіги. Про це він повідомив в інтерв’ю для “BBC Україна”, підкресливши, що свого часу був змушений піти на компроміс із тією культурою, яка домінувала в академічних колах.

📢 «У мене, безперечно, були збіги в дисертації. І найголовніше, що я мав збіг у висновках. Природу цих збігів, чому вони там опинилися, я дуже добре знаю та пам’ятаю», — заявив Лісовий, але додаткових подробиць не надав.

Міністр також зізнався, що колись ухвалив рішення, яке згодом вважав компромісом, адже хотів дистанціюватися від тієї академічної культури, яка панувала у 2010 році.

📢 «Це була культура 2010 року. Такими були правила гри. Я розумів, що мені це не подобається. І що далі я доходив до захисту, то більше мені це не подобалося. І я вже в якийсь момент і пошкодував, що я вплутався в це», — підкреслив він.

23 березня 2003 року Лісовий передав свою дисертацію на перевірку Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти. Він пообіцяв, що відмовиться від наукового ступеня кандидата наук, якщо будуть виявлені порушення академічної доброчесності.

Вже 30 травня 2023 року міністр освіти та науки України Оксен Лісовий офіційно відмовився від свого наукового ступеня, заявивши, що для нього важливіші реальні справи, ніж формальні статуси. Він наголосив, що став першим, хто скористався новим механізмом відмови від наукового ступеня, затвердженим урядом. Наступним кроком, за його словами, має стати ухвалення відповідного закону, що наразі доопрацьовується.

👉 Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Міністерство освіти і науки (МОН України) затвердило Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 класів шкіл відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти.