Дрони рф вбили людину в Новгороді-Сіверському: є поранені та руйнування

Окупаційні російські війська у ніч на 9 лютого здійснили атаку безпілотниками по Новгороду-Сіверському Чернігівської області. Внаслідок удару дронами типу «герань» загинув мирний мешканець, ще четверо людей зазнали поранень. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус.

📢 «Люди спали. Ця атака забрала життя 71-річного чоловіка. Попередньо, четверо людей зазнали поранень — двоє чоловіків і двоє жінок старшого віку. Постраждалі в лікарні зараз. Пошкоджені будинки, деякі — знищені вщент», — написав він у Telegram.

☝️ За словами очільника ОВА, протягом дня російські війська також обстрілювали місто Семенівка. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач, що ускладнило електропостачання в громаді.

📌 Крім того, у селі Сновської громади внаслідок влучання ворожого дрону загорівся житловий будинок. А в одному з сіл Менської громади через вибухи безпілотників сталася пожежа в будівлі школи, яка на момент атаки не функціонувала.

📢 «Протягом доби було 29 обстрілів. 34 вибухи», — підсумував В’ячеслав Чаус.

Нагадаємо , раніше повідомлялося, що у Шахтарському на Дніпропетровщині внаслідок атаки російських безпілотників постраждали дев’ятеро людей , серед них — 13-річна дитина .

👉 Також відомо, що з початку минулої доби на фронті відбулося 283 бойових зіткнення. Як повідомили у Генштабі, ворог застосував 2211 дронів-камікадзе та здійснив 2061 обстріл