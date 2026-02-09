Понеділок, 9 Лютого, 2026
Дрони рф вбили людину в Новгороді-Сіверському: є поранені та руйнування

Денис Молотов
Дрони рф вбили людину в Новгороді-Сіверському: є поранені та руйнування
Наслідки російської атаки / фото: Чернігівська ОВА / Telegram

Окупаційні російські війська у ніч на 9 лютого здійснили атаку безпілотниками по Новгороду-Сіверському Чернігівської області. Внаслідок удару дронами типу «герань» загинув мирний мешканець, ще четверо людей зазнали поранень. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В’ячеслав Чаус.

📢 «Люди спали. Ця атака забрала життя 71-річного чоловіка. Попередньо, четверо людей зазнали поранень — двоє чоловіків і двоє жінок старшого віку. Постраждалі в лікарні зараз. Пошкоджені будинки, деякі — знищені вщент», — написав він у Telegram.

☝️ За словами очільника ОВА, протягом дня російські війська також обстрілювали місто Семенівка. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та лінії електропередач, що ускладнило електропостачання в громаді.

📌 Крім того, у селі Сновської громади внаслідок влучання ворожого дрону загорівся житловий будинок. А в одному з сіл Менської громади через вибухи безпілотників сталася пожежа в будівлі школи, яка на момент атаки не функціонувала.

📢 «Протягом доби було 29 обстрілів. 34 вибухи», — підсумував В’ячеслав Чаус.

  • Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Шахтарському на Дніпропетровщині внаслідок атаки російських безпілотників постраждали дев’ятеро людей, серед них — 13-річна дитина.
  • Також на Волині війська рф вдарили по енергетичному об’єкту, внаслідок чого понад 80 тисяч абонентів Нововолинської громади та прилеглих населених пунктів залишилися без електропостачання.

👉 Також відомо, що з початку минулої доби на фронті відбулося 283 бойових зіткнення. Як повідомили у Генштабі, ворог застосував 2211 дронів-камікадзе та здійснив 2061 обстріл

