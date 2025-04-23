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Потужний землетрус у Стамбулі: жителі покидали будівлі

Денис Молотов
Денис Молотов
Потужний землетрус у Стамбулі: жителі покидали будівлі

Потужний землетрус сколихнув Стамбул у середу, 23 квітня. За повідомленням турецького державного агентства Anadolu, сила поштовхів у епіцентрі сягнула магнітуди 6,2.

Підземні коливання зафіксували в Мармуровому морі, на глибині майже 7 кілометрів. Епіцентр землетрусу знаходився поблизу району Сіліврі, що приблизно за 44 км від центру Стамбула.

Після основного поштовху відбулося кілька афтершоків — зокрема, зафіксовано поштовхи магнітудою від 4,4 до 5, що знову змусило жителів хвилюватися за свою безпеку.

📢 «Після землетрусу громадяни в паніці залишили свої будинки та робочі місця», — цитує Anadolu слова з місцевого звіту.

Станом на зараз даних про руйнування, постраждалих або загиблих не надходило. Водночас представники місцевої влади вже розпочали перевірку інфраструктури у постраждалому регіоні.

☝️ Нагадаємо, 28 березня у М’янмі стався землетрус магнітудою 7,4, який також відчувався в Таїланді. Тоді він став найсильнішим за останнє століття в регіоні, спричинивши численні жертви й руйнування.

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