Volvo скоротить 7% персоналу через низький попит на авто

Шведська автомобілебудівна компанія Volvo Car AB повідомила про плани скоротити близько 7% своєї глобальної робочої сили, що становить приблизно 3000 робочих місць, включаючи 1000 консультантів. Причиною таких дій стали низький попит на автомобілі та необхідність захистити прибутки шляхом оптимізації витрат. Про це в понеділок, 26 травня, пише Bloomberg.

📊 Наразі у Volvo працює близько 43 800 людей, понад половина з них – у Швеції. За словами представників компанії, скорочення у Volvo торкнеться 1200 шведських працівників, зокрема й тих, хто працює на консультативних посадах.

📢 «Цей крок критично важливий для створення ефективнішої та стійкішої структури компанії», – заявив фінансовий директор Volvo Фредрік Ханссон.

💰 Витрати на реструктуризацію оцінюються у 1,5 мільярда шведських крон (приблизно 140 млн доларів США). Очікується, що ці витрати вплинуть на фінансові результати другого кварталу.

📈 У матеріалі Bloomberg також наголошується, що генеральний директор Volvo Хакан Самуельссон реалізує масштабну програму підвищення ефективності, загальна вартість якої становить 18 мільярдів крон. Програма була започаткована після того, як компанія повідомила про падіння операційного прибутку на 60% у першому кварталі.

Автовиробник намагається адаптуватися до умов зростаючих торговельних бар’єрів та коливань попиту на електромобілі. Volvo – не єдиний гравець ринку, що вдається до скорочень:

▪️ Німецький Volkswagen також оголосив про масштабне скорочення персоналу, хоч і пообіцяв не закривати жодного заводу;

▪️ Американський Ford повідомив про плани зменшити штат на 4000 працівників у Європі до 2027 року, посилаючись на значні збитки в останні роки.

☝️ Також раніше було повідомлено, що обмеження Китаєм експорту рідкоземельних металів загрожують глобальному виробництву електромобілів.