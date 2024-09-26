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ЕКОНОМІКА

В Укренерго повідомили про атаки на енергетичні об’єкти

Денис Молотов
Денис Молотов
В Укренерго повідомили про атаки на енергетичні об’єкти

У ніч на четвер російські безпілотники атакували енергетичні об’єкти в декількох областях України. Про це повідомила компанія «Укренерго» у своєму офіційному зведенні від четверга, 26 вересня.

📢 «Внаслідок пошкоджень – знеструмлювались побутові та промислові споживачі. Наразі більшість із них уже заживлена. Роботи з усунення наслідків обстрілу тривають», – зазначено в повідомленні про чергові російські удари на енергетичні об’єкти України.

Також через бойові дії та інші причини вранці залишаються без електроенергії повністю або частково 585 населених пунктів. Найбільше постраждали регіони Донеччини, Дніпропетровщини, Харківщини, Сумщини, Полтавщини, Чернігівщини та Івано-Франківщини.

Через технічні неполадки тимчасово знеструмлено один населений пункт на Сумщині.

Попри це, енергетики наразі не планують впроваджувати графіки відключень, проте попереджають про можливий дефіцит потужності в енергосистемі. Вони рекомендують користуватися потужними електроприладами переважно в денний час, з 10:00 до 16:00, щоб зменшити навантаження.

Сьогодні Україна імпортує електроенергію з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови, загальний обсяг імпорту складає 14 727 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1130 МВт. Експорт електроенергії не здійснюється та не планується.

Нагадаємо, минулої ночі російські війська випустили по Україні шість ракет різних типів і 78 ударних дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони змогли знищити більшість ворожих цілей.

Водночас у деяких регіонах країни було зафіксовано руйнування внаслідок падіння збитих безпілотників.

👉 Нагадаємо, що 2 вересня, внаслідок ударів на енергетичні об’єкти з боку російських військ, було пошкоджено одну з двох зовнішніх повітряних ліній критично важливого живлення ЗАЕС. Вже 5 вересня о 14:40 в черговий раз вдалось відновити роботу пошкодженої другої лінії електропередачі (ЛЕП) на Запорізьку АЕС.

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