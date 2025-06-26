П’ятниця, 27 Червня, 2025
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В Ірані повідомили про «перемогу» над США та Ізраїлем

Денис Молотов
Денис Молотов
В Ірані повідомили про «перемогу» Ірану над США та Ізраїлем

Верховний лідер Ісламської Республіки Алі Хаменеї у четвер, 26 червня, оприлюднив гучну заяву, в якій назвав нещодавній конфлікт з Ізраїлем і США «перемогою» для Ірану. Про це він написав у соцмережі X (колишній Twitter), а згодом повторив у телевізійному зверненні, яке транслювали іранські державні ЗМІ.

📢 У своїй заяві Хаменеї стверджує:

«Вітання та багато вітань дорогій та великій нації Ірану. Висловлюю вам три вітання: Вітаю з перемогою над фальшивим сіоністським режимом та його знищенням, вітаю з перемогою Ірану над американським режимом та даю йому ляпаса, і вітаю вас, іранську націю, з вашою надзвичайною єдністю, одностайністю та стійкістю пліч-о-пліч.

Цей американський режим вступив у війну безпосередньо, тому що вони розуміли, що якщо не зроблять цього, то сіоністський режим буде повністю знищений. Вони вступили у війну, щоб врятувати цей режим, але нічого не досягли».

☝️ За словами аятоли, навіть ракетні удари, які США нанесли по ядерних об’єктах Ірану, не дали очікуваних результатів:

📢 «Так, деякі з наших об’єктів справді зазнали пошкоджень, але успіх цієї операції був обмеженим».

Він також запевнив, що Іран «ніколи не здасться» й попередив:

📢 «Якщо хтось знову спробує атакувати нашу країну, ми дамо серйозну відповідь».

📌 Нагадаємо, в ніч на 22 червня Сполучені Штати завдали серії ударів по іранських ядерних об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп тоді заявив, що «ці об’єкти було повністю знищено».

📌 Іран відповів пусками ракет по американській авіабазі в Катарі, однак ці удари, за офіційними повідомленнями, не спричинили значної шкоди.

24 червня Трамп оголосив про досягнення перемир’я між Ізраїлем та Іраном, що згодом підтвердили і в Тегерані, і в Тель-Авіві.

Зазначимо, що Алі Хаменеї не з’являвся на публіці з 13 червня, коли ситуація довкола Ірану та Ізраїлю почала різко загострюватися.

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