Четвер, 29 Травня, 2025
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У Китаї фіксують спалах нового варіанта COVID-19, штам уже дісталася США

Денис Молотов
Денис Молотов
У Китаї фіксують спалах нового варіанта COVID-19, штам уже дісталася США

Новий штам COVID-19 під назвою NB.1.8.1 стрімко шириться світом, викликаючи занепокоєння медиків. За даними New York Post з посиланням на американський Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC), у Китаї спостерігається значне зростання госпіталізацій через новий варіант вірусу. У США NB.1.8.1 вперше виявили серед міжнародних мандрівників у березні-квітні 2025 року.

Хоча кількість виявлених випадків у США наразі залишається невеликою, експерти застерігають: цей штам, схоже, передається швидше, ніж попередні. За останній місяць у Китаї частка звернень до медиків через COVID-19 зросла більш ніж удвічі — з 7,5% до понад 16%.

📢 «Ми спостерігаємо значне зростання госпіталізацій у Китаї, Гонконгу та інших регіонах, де цей варіант активно поширюється»,заявила докторка Емі Едвардс, професорка педіатрії Медичної школи Університету Кейс Вестерн Резерв в інтерв’ю CBS News.

🔬 За її словами, симптоми інфекції схожі на попередні варіанти: кашель, біль у горлі, лихоманка та втома, але NB.1.8.1, імовірно, має вищу здатність до інфікування. Професор мікробіології та імунології Університету Невади Субхаш Верма підтверджує цю тенденцію: новий штам, за його словами, поширюється легше за інші.

📢 «Не слід недооцінювати цей варіант вірусу», — наголосив директор Центру охорони здоров’я Гонконгу доктор Едвін Цуй. Він вважає, що NB.1.8.1, ймовірно, мутував так, що частково уникає імунного захисту, який забезпечують наявні вакцини.

📊 У Гонконгу лише за останній місяць зафіксовано 81 тяжкий випадок зараження, з яких 30 — летальні. Більшість постраждалих — особи віком від 65 років.

📌 Водночас в Україні офіційно завершився епідемічний сезон 2024/2025. За цей період понад 4,6 мільйона людей перехворіли на ГРВІ, з них понад половина — діти.

👉 Також раніше повідомлялось, що у Києві триває епідеміологічне розслідування спалаху гепатиту A, який було виявлено у мікрорайоні Відрадний Солом’янського району.

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