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США та КНР домовилися про критичні постачання

Денис Молотов
Денис Молотов
США та КНР домовилися про критичні постачання

Сполучені Штати Америки та Китайська Народна Республіка досягли принципової угоди щодо постачання рідкісноземельних мінералів і магнітів на територію США. Про це в п’ятницю, 27 червня, повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, як цитує Bloomberg.

За словами американського урядовця, міждержавна домовленість остаточно розв’язала тривалу суперечку, що раніше стримувала завершення широкомасштабної торговельної угоди між двома найбільшими економіками світу.

Міністр наголосив:

США та КНР домовилися про критичні постачання📢 «Я впевнений у забезпеченні безперебійного постачання магнітів, як і було передбачено раніше».

Переговорам передувала особиста розмова між президентом США Дональдом Трампом і лідером КНР Сі Цзіньпіном. Саме ця бесіда, за інформацією джерел, дала новий імпульс для поновлення перемовин. Згодом представники обох країн провели серію зустрічей у Лондоні, де сторони змогли узгодити ключові позиції, що відкрили шлях до компромісу.

📦 Згідно з домовленостями, Пекін відновить експорт критично важливих мінералів, зокрема магнітів, які є незамінними в оборонній, автомобільній, авіаційній та електронній промисловості. Саме обмеження Китаєм їх постачання раніше призвело до серйозних збоїв у глобальних виробничих ланцюгах.

Варто нагадати, що адміністрація Трампа раніше ініціювала підвищення мит на низку китайських товарів. У відповідь Китай призупинив експорт рідкісноземельної продукції, що спровокувало ескалацію торговельної напруги між країнами.

☝️ Також очікується, що подібна угода може бути укладена і з Індією — про це повідомлялося раніше в той самий день.

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