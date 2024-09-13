Скасування митних пільг на закордонні посилки хочуть впровадити в Раді

Народні депутати активно працюють над новим законопроєктом, метою якого є скасування митних пільг щодо податків на міжнародні посилки. Цю інформацію підтвердив Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, у своєму коментарі для “Економічної правди”.

«Ми не відмовилися від цієї ідеї (скасування пільг на посилки – ред.). Плануємо скасувати пільгу для посилок окремим законопроєктом. Наразі він розробляється», – зазначив Гетманцев у розмові з ЕП. Проте точна дата його розгляду поки що залишається невідомою.

Сьогодні правила передбачають, що податок на додану вартість (ПДВ) та мито не нараховуються на посилки з-за кордону, якщо їх вартість не перевищує 150 євро. Якщо ж сума перевищує цей ліміт, податки нараховуються лише на суму перевищення. Наприклад, для посилки вартістю 200 євро оподаткуванню підлягатимуть 50 євро.

Міністерство фінансів ще у липні 2024 року вперше озвучило плани щодо змін у податковій системі з метою покриття витрат на оборону. Відомство запропонувало скасувати пільгу, але з винятками для некомерційних посилок, таких як подарунки від родичів. Для них ПДВ мали б нараховувати з суми, що перевищує 45 євро.

За попередніми розрахунками Міністерства фінансів, ця ініціатива могла б поповнити державний бюджет на 3 мільярди гривень за період з вересня по грудень. Загалом план щодо підвищення податків мав забезпечити надходження в розмірі 125 мільярдів гривень. Однак під час обговорень ці цифри скоротилися до 30 мільярдів. Пропозицію щодо скасування пільг для міжнародних посилок, поки що, було відхилено.

👉 Нагадаємо, повідомлялось, що 3 вересня Верховна Рада не змогла ухвалити цей законопроєкт про збільшення податків у запропонованому вигляді. Депутати вирішили відправити його на повторне перше читання для подальшого доопрацювання.