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СУСПІЛЬСТВО

Ще вісьмох дітей вдалось повернути з окупації

Денис Молотов
Денис Молотов
Вісім дітей вдалось повернути в Україну
З окупації вдалося повернути вісьмох дітей

З тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося повернути ще вісьмох дітей, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін у Telegram у суботу, 3 серпня.

За його інформацією, на підконтрольну Україні територію змогли ще повернути п’ятеро дівчаток та троє хлопчиків віком від 6 до 17 років.

Тепер вони разом зі своїми батьками перебувають у безпеці та отримують необхідну медичну допомогу й психологічну підтримку.

Прокудін висловив подяку благодійній організації Save Ukraine за їхню наполегливу роботу з порятунку маленьких українців. Він зазначив, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули вже 162 дитини з Херсонської області.

👉 Нагадаємо, українська влада встановила майже 20 тисяч дітей, яких викрала росія. Реальна кількість депортованих з України дітей може бути сотні тисяч.

📌 Також раніше було повідомлено, що на Житомирщині діти знайшли боєприпас часів минулих війн, та принесли додому небезпечну знахідку.

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