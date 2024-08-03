Ще вісьмох дітей вдалось повернути з окупації

З тимчасово окупованої території Херсонської області вдалося повернути ще вісьмох дітей, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін у Telegram у суботу, 3 серпня.

За його інформацією, на підконтрольну Україні територію змогли ще повернути п’ятеро дівчаток та троє хлопчиків віком від 6 до 17 років.

Тепер вони разом зі своїми батьками перебувають у безпеці та отримують необхідну медичну допомогу й психологічну підтримку.

Прокудін висловив подяку благодійній організації Save Ukraine за їхню наполегливу роботу з порятунку маленьких українців. Він зазначив, що з початку 2024 року на підконтрольну Україні територію повернули вже 162 дитини з Херсонської області.

👉 Нагадаємо, українська влада встановила майже 20 тисяч дітей, яких викрала росія. Реальна кількість депортованих з України дітей може бути сотні тисяч.

📌 Також раніше було повідомлено, що на Житомирщині діти знайшли боєприпас часів минулих війн, та принесли додому небезпечну знахідку.