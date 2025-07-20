росія готується запускати по Україні до 2000 дронів одночасно

Росія інтенсивно готується до нової ескалації у війні проти України, зосереджуючи зусилля на безпрецедентному масовому використанні безпілотників. За оцінками генерала Крістіана Фройдінга, За оцінками генерала Крістіана Фройдінга, голови ситуаційного центру з питань України в Міністерстві оборони Німеччини, москва має намір запускати одночасно до 2000 дронів, що може спричинити масштабне перевантаження системи протиповітряної оборони України. в Міністерстві оборони Німеччини, москва має намір запускати одночасно до 2000 дронів, що може спричинити масштабне перевантаження системи протиповітряної оборони України.

Про це Фройдінг заявив 19 липня у подкасті Бундесверу Nachgefragt. Він наголосив, що росія активно збільшує виробничі потужності з метою насичення фронту дешевими і масовими безпілотними засобами ураження. Подібна стратегія, яка вже показала свою ефективність на прикладі «Шахедів», тепер виводиться на новий рівень кількісного тиску.

За словами генерала, класичні системи ППО, зокрема американські комплекси «Patriot», технічно здатні знищувати дрони, однак їх використання у відповідь на дешеві цілі є економічно нераціональним. Для прикладу, вартість ракети «Patriot» перевищує 5 мільйонів євро, тоді як один дрон-камікадзе типу «Шахед» коштує приблизно 30–50 тисяч. Тобто вартість перехоплення у десятки разів перевищує вартість самої загрози.

У зв’язку з цим, Фройдінг підкреслив необхідність створення дешевших, але ефективних засобів боротьби з дронами. Йдеться про технології та озброєння вартістю від 2 до 4 тисяч євро за одиницю, які могли б ефективно знищувати масові атаки, не виснажуючи ресурси оборони.

Окрім технологічної адаптації, генерал також акцентував на необхідності ударів по тилових об’єктах на росії, включно з аеродромами, заводами, командними пунктами й логістичними вузлами. Така тактика, на його думку, здатна знизити інтенсивність безпілотних атак ще до їхнього початку.

Роль Китаю у війні

Окрему увагу Фройдінг звернув на позицію Китаю, який раніше постачав комплектуючі для безпілотних систем як росії, так і Україні. Наразі, за словами генерала, Пекін повністю згорнув експорт до України та переорієнтував постачання на підтримку москви. Це суттєво ускладнює здатність Києва оперативно реагувати на загрози в повітрі.

Поточна ситуація демонструє нову фазу повітряної війни, у якій масовість стає головним інструментом тиску. Якщо раніше одночасна атака 30 дронів вважалася надзвичайною подією, то нині кремль готується щодня запускати сотні, а згодом і тисячі безпілотників. Це не лише технологічний, а й стратегічний виклик для ЗСУ, який вимагає негайного переозброєння, координації союзників та швидких рішень.

👉 Також було повідомлено, що до завершення липня українські військові отримають перші далекобійні ракети. Їх виробництво здійснюється за підтримки та фінансуванням з боку Німеччини.