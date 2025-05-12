Робітнича партія Курдистану оголосила про ліквідацію організації

Робітнича партія Курдистану (PKK), яка з 1978 року вела збройну боротьбу за права курдського народу, оголосила про завершення своєї діяльності як збройного угруповання. Про це йдеться у підсумковій заяві 12-го з’їзду партії, текст якої опублікував телеканал Rudaw у понеділок, 12 травня.

📢 «PKK завершила свою історичну місію. Збройна боротьба припинена, діяльність під ім’ям PKK – завершена», — зазначено в документі.

Це рішення було ухвалене на виконання заклику Абдулли Оджалана — засновника партії, який перебуває в ув’язненні в Туреччині з 1999 року. Учасники з’їзду дійшли висновку, що боротьба PKK за визнання курдської ідентичності досягла мети. Питання курдів винесено на міжнародний рівень і більше не є маргінальним.

У заяві наголошується, що з моменту свого створення PKK послідовно виступала проти політики заперечення, знищення та асиміляції курдів у Туреччині. Сама партія стала символом опору, але сучасний етап вимагає переходу до політичних, а не збройних методів.

📢 «Ми маємо діяти в рамках демократичних і мирних процесів», — зазначили учасники з’їзду, підтвердивши, що партія припиняє існування як військова організація.

Також на з’їзді було вшановано пам’ять ключових діячів партії, серед яких Алі Хайдар Кайтан і Риза Алтун.

👉 Нагадаємо, раніше Сполучені Штати та представники курдських угруповань у Сирії досягли домовленості про передислокацію 10 тисяч членів PKK та партії Демократичний союз (PYD) до Іраку.

☑️ Таким чином, одне з найвпливовіших курдських формувань у регіоні офіційно завершило свою збройну діяльність. Відкрито шлях до нового етапу — політичної боротьби за права курдського народу.

☝️ Також раніше повідомлялось, що в неділю, 23 березня, у Туреччині відбулися внутрішньопартійні вибори опозиційної Народно-республіканської партії (НРП), у яких взяли участь 15 мільйонів громадян. З них понад 13 мільйонів підтримали мера Стамбула Екрема Імамоглу, зробивши його кандидатом у президенти Туреччини.