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рф та Китай почали спільні морські навчання біля Владивостока

Денис Молотов
Денис Молотов
рф та Китай почали спільні морські навчання біля Владивостока

У неділю, 3 серпня, росія та Китай розпочали спільні триденні військово-морські навчання поблизу Владивостока. Про це повідомило агентство Reuters, посилаючись на пресслужбу ВМФ рф.

☝️ Згідно з повідомленням, участь у навчаннях беруть великий протичовновий корабель з боку росії, два китайські есмінці, дизель-електричні підводні човни обох країн, а також китайське судно технічної допомоги для рятування підводних човнів.

📢 «Ці навчання є елементом ширшого плану – маневрів під назвою “Морська взаємодія-2025”, які повинні завершитися у вівторок», – йдеться у матеріалі Reuters.

🔻 Після завершення активної фази тренувань сторони планують провести спільне патрулювання у водах Тихого океану. Така діяльність, як зазначають у виданні, є частиною послідовної стратегії поглиблення військової взаємодії між Пекіном і москвою.

📌 Обидві країни проводять подібні навчання регулярно – для координації зусиль збройних сил і як демонстрацію потенціалу для потенційних опонентів.

У 2022 році росія і Китай підписали стратегічне партнерство, яке охарактеризували як союз «без обмежень». Відтоді обидві держави активізували військову співпрацю на тлі зростання напруженості в регіоні Індо-Тихоокеанського простору.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон скерував дві атомні субмарини до стратегічних районів – на випадок, якщо погрози з боку деяких російських посадовців щодо ядерної зброї не є лише «порожніми балачками».

📢 «Тепер ці човни розташовані набагато ближче до росії», – додав Трамп, не уточнивши подробиць.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор володимир путін прагне захопити всю територію України. Проте, реалізувати такий задум йому буде надзвичайно складно.

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