Порносайти залишають Францію через вікові обмеження

Франція не чинитиме перешкод компанії Aylo, яка володіє порносайтами YouPorn та RedTube, в її рішенні припинити роботу на території країни. Про це заявила міністр цифровізації та телекомунікацій Клара Шаппаз 3 червня, повідомляє Euractiv.

📢 «Якщо Aylo вважає за краще залишити Францію, а не застосовувати наші закони, це їхня справа», — наголосила Шаппаз.

Своє рішення компанія ухвалила після того, як французький уряд ухвалив постанову про вікові обмеження на доступ до порнографії. Замість відеоконтенту на сайтах у Франції демонструватиметься символ Маріанни — уособлення республіканських цінностей — із написом:

📢 «У свободи немає кнопки вимкнення».

Таким чином Aylo демонструє протест проти урядової вимоги перевіряти вік користувачів.

Французький уряд ще 26 лютого оприлюднив указ, який зобов’язує порноплатформи впровадити вікову перевірку не пізніше ніж через три місяці після публікації документа. Ці вимоги є частиною масштабної політики щодо захисту неповнолітніх, запровадженої ще у 2023 році.

👉 Також повідомлялось. що раніше з’явилися заклики в Канаді заблокувати доступ до Pornhub для користувачів у США. Pornhub є найбільш відвідуваним порносайтом у США, збираючи понад три мільйони переглядів щомісяця. Його сервери належать канадському конгломерату Aylo, штаб-квартира якого розташована в канадському Монреалі.

Канадці вже створили петицію, в якій закликають уряд заблокувати сайт як «мирну, але надзвичайно потужну» відповідь на економічне протистояння. Проте наразі вона не набула широкої підтримки та зібрала трохи понад 500 підписів.