Мерц у Бундестазі: Німеччина стоятиме за Україну

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у своїй першій урядовій промові перед Бундестагом чітко окреслив позицію: ФРН разом із Європою продовжуватиме підтримку України, аби не допустити знищення міжнародного мирного та безпекового порядку росією. Про це повідомляє «Укрінформ».

📢 «Результат цієї війни вирішує долю не лише України, її результат вирішує, чи буде надалі в Європі та світі панувати право та закон чи тиранія, воєнне насильство та неприкрите право сильного. Тож на кону стоїть не менше, ніж мирний порядок цілого нашого континенту», — наголосив Мерц у зверненні до парламенту.

Він згадав, що вже на третій день після вступу на посаду відвідав Київ разом із лідерами Франції, Польщі та Великої Британії. У столиці України партнери спільно закликали до встановлення справедливого і тривалого миру — «краще сьогодні, ніж завтра».

📢 Водночас канцлер підкреслив: «Німеччина не є стороною війни й не буде нею. Але вона стоїть на боці українців».

Мир, за його словами, не може бути результатом примусу: «Мир не має досягатися на умовах агресора або внаслідок “військових фактів”. Це неприйнятно».

Також Мерц повідомив, що європейські партнери, разом із США, погоджуються на необхідності запровадження 30-денного перемир’я без будь-яких умов, яке могло б стати основою для початку реальних переговорів.

🛡️ Допомога Україні, наголосив він, — це спільне завдання Європи, США та інших держав-партнерів, спрямоване на захист їхніх власних інтересів.

📢 «Той, хто вірять, що росія задовольниться перемогою над Україною чи анексією частини її територій, той помиляється, підкреслив Мерц. Він закликав подивитися на дії росії на території європейських держав: отруєння, вбивства, кібератаки на інфраструктуру, фізичні знищення даних і підводних кабелів, можливо, за допомогою суден тіньового флоту, шпіонаж, саботаж, систематична дезінформація тощо. За всім цим стоїть влада та їх посіпаки», — попередив канцлер.

На тлі цих загроз він пообіцяв підвищити боєготовність і зміцнити оборону, щоб дати рішучу відповідь на спроби розколоти демократію.

У промові також пролунала обіцянка перетворити Бундесвер на найсильнішу звичайну армію в Європі. Мета, за словами Мерца, — стримування:

📢 «Наша мета – Німеччини та Європи – бути настільки сильними, щоби наша зброя ніколи не була застосована… Уроки історії вчать нас, що сила стримує агресію, слабкість – агресію заохочує», – глава уряду пообіцяв «нову надійність» партнерам по ЄС і НАТО.

📌 Нагадаємо, канцлер Мерц раніше неодноразово підкреслював: початок перемовин можливий лише після зупинки бойових дій з боку росії.

☝️ Також раніше повідомлялось, що До Києва 10 травня приїхали очільники трьох провідних європейських держав — президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Візит відбувається в межах зустрічі лідерів, які позиціонують себе як «коаліція рішучих».