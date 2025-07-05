Макрон зізнався про марний контакт із путіним

Президент Франції Еммануель Макрон надав пояснення про причини свого першого за останні три роки телефонного дзвінка російському диктатору володимиру путіну. Як він зізнався в ефірі телеканалу BFMTV у п’ятницю, 4 липня, дзвінок був ініційований Парижем і мав на меті обговорити два ключові питання — ядерну безпеку та ситуацію довкола війни в Україні.

📢 «Розмова стосувалася передусім дотримання росією умов Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ми очікуємо, що кремль виконає свої міжнародні зобов’язання», — заявив Макрон. Він додав, що Франція, як одна з провідних ядерних держав, відповідальна за збереження глобальної ядерної стабільності.

☝️ Щодо війни в Україні, президент Франції підкреслив, що Париж продовжує підтримувати Київ. На його думку, найважливішим завданням є встановлення перемир’я, що дозволить поновити діалог щодо врегулювання ситуації.

Однак Макрон визнав, що розмова з путіним не принесла жодного практичного результату: «Розбіжності між нашими позиціями залишаються суттєвими».

Крім того, французький лідер висловив підтримку санкційній політиці Євросоюзу проти росії та схвалив нові обмеження, запропоновані Сенатом США.

📌 Як відомо, 1 липня відбулася перша телефонна розмова Макрона з путіним від вересня 2022 року. Під час контакту французький президент закликав москву до негайного припинення бойових дій в Україні. У відповідь путін повторив типову для кремля риторику, звинувативши Захід у «ігноруванні інтересів безпеки росії».

Одразу після розмови з путіним президент Франції провів телефонний контакт із Володимиром Зеленським.

☝️ Також нагадаємо, що Президент Франції Еммануель Макрон закликав європейські країни сформулювати чіткі умови для потенційного відновлення контактів з російською федерацією у майбутньому.