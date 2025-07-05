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Макрон зізнався про марний контакт із путіним

Денис Молотов
Денис Молотов
Макрон зізнався про марний контакт із путіним

Президент Франції Еммануель Макрон надав пояснення про причини свого першого за останні три роки телефонного дзвінка російському диктатору володимиру путіну. Як він зізнався в ефірі телеканалу BFMTV у п’ятницю, 4 липня, дзвінок був ініційований Парижем і мав на меті обговорити два ключові питання — ядерну безпеку та ситуацію довкола війни в Україні.

📢 «Розмова стосувалася передусім дотримання росією умов Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ми очікуємо, що кремль виконає свої міжнародні зобов’язання», — заявив Макрон. Він додав, що Франція, як одна з провідних ядерних держав, відповідальна за збереження глобальної ядерної стабільності.

☝️ Щодо війни в Україні, президент Франції підкреслив, що Париж продовжує підтримувати Київ. На його думку, найважливішим завданням є встановлення перемир’я, що дозволить поновити діалог щодо врегулювання ситуації.

Однак Макрон визнав, що розмова з путіним не принесла жодного практичного результату: «Розбіжності між нашими позиціями залишаються суттєвими».

Крім того, французький лідер висловив підтримку санкційній політиці Євросоюзу проти росії та схвалив нові обмеження, запропоновані Сенатом США.

📌 Як відомо, 1 липня відбулася перша телефонна розмова Макрона з путіним від вересня 2022 року. Під час контакту французький президент закликав москву до негайного припинення бойових дій в Україні. У відповідь путін повторив типову для кремля риторику, звинувативши Захід у «ігноруванні інтересів безпеки росії».

Одразу після розмови з путіним президент Франції провів телефонний контакт із Володимиром Зеленським.

☝️ Також нагадаємо, що Президент Франції Еммануель Макрон закликав європейські країни сформулювати чіткі умови для потенційного відновлення контактів з російською федерацією у майбутньому.

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