Китай заявляє, що росія має скоротити свій ядерний арсенал

Китай висловив переконання, що росія має скоротити свій ядерний арсенал. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Китаю, яка була озвучена у відповідь на ініціативу президента США Дональда Трампа щодо тристоронніх переговорів із москвою та Пекіном про денуклеаризацію. Цю інформацію передає AFP (Agence France-Presse).

У китайському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що зменшення кількості ядерних боєголовок та їхніх носіїв має стосуватися не лише росії, а й Сполучених Штатів. Це, на думку Пекіна, є необхідною умовою для початку діалогу, запропонованого американським президентом.

📢 «Дві ядерні держави, які мають найбільші ядерні арсенали. Вони повинні сумлінно виконувати свої особливі зобов’язання щодо ядерного роззброєння», — зазначено в заяві МЗС Китаю.

Водночас у Пекіні підкреслили, що саме росія та США мають «суттєво скоротити свої ядерні арсенали, щоб створити необхідні умови для приєднання інших країн, які володіють ядерною зброєю, до процесу роззброєння».

Під час економічного форуму в Давосі Трамп заявив про намір досягти денуклеаризації через тристоронні переговори між США, росією та Китаєм. Наступного дня президент росії путін висловив думку, що «питання стратегічної стабільності» можуть стати «точкою дотику» з новою адміністрацією США.

Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), станом на 2024 рік Сполучені Штати мали у своєму розпорядженні 3708 ядерних боєголовок, тоді як у росії їх було 4380.

Тим часом Китай утримував 500 ядерних боєзарядів. Це на 90 більше, ніж попереднього року. Таким чином, Китай став світовим лідером за темпами нарощування ядерного потенціалу. Франція посіла третє місце з 290 боєголовками, а Велика Британія — четверте із 225 одиницями.

Раніше Держдеп США заявив, що Китай надає росії «дуже суттєву» допомогу для посилення її військової потужності в обмін на секретні російські військові технології. Зокрема це стосується технологій підводних човнів і ракет.

☝️ Нагадаємо, що Китай та Індія призупинили закупівлю російської нафти через нові санкції США. Вони стали причиною стрімкого зростання тарифів на танкерні вантажні перевезення.