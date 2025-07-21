Понеділок, 21 Липня, 2025
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кремль вимагає «поваги» від Азербайджану

Денис Молотов
Денис Молотов
кремль вимагає «поваги» від Азербайджану

Прессекретар російського диктатора дмитро пєсков визнав, що у відносинах між росією та Азербайджаном настав складний етап. Про це повідомляє The Moscow Times у понеділок, 21 липня.

За словами пєскова, москва вважає важливим збереження поваги до російської громади в Азербайджані. Водночас у кремлі не приховують напруження, що виникло після нещодавніх заяв Баку.

📢 «Нам дуже важливо, щоб в Азербайджані поважали росіян», — наголосив речник Путіна.

Також він прокоментував намір офіційного Баку звернутись до москви з юридичними претензіями у зв’язку з катастрофою пасажирського рейсу AZAL, збитого над Чечнею наприкінці 2024 року. За словами пєскова, росія «очікує результатів офіційного розслідування» і визнає право Азербайджану подавати відповідні звернення.

🔹 Передумови конфлікту

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільгам Алієв нещодавно публічно підтримав Україну. Він закликав Київ «ніколи не здаватися» та «не погоджуватись на окупацію», а також прийняв шеврон Збройних сил України з рук української журналістки.

Крім того, Алієв повідомив про підготовку міжнародного позову до росії у зв’язку із загибеллю 38 людей у катастрофі літака AZAL 25 грудня 2024 року. Це послугувало каталізатором нової хвилі напруження.

🔹 Реакція москви: від погроз до арештів

Після слів азербайджанського лідера, на росії почали лунати відкриті погрози. Депутати держдуми, зокрема перший заступник голови комітету у справах СНД костянтин затулін, заявили про необхідність перегляду двосторонніх відносин. затулін підкреслив, що «існує загроза втрати впливу на південь від Північного Кавказу».

16 липня Єкатеринбурзький суд ухвалив арешт сина очільника азербайджанської діаспори Уралу — Мутвалі Шихлінські. Його звинувачують у насильстві щодо поліцейського. Однак в Азербайджані вважають цю справу політично вмотивованою.

🔹 Оцінка з боку України

Центр протидії дезінформації при РНБО України вже прокоментував ситуацію, наголосивши, що реакція москви на підтримку України з боку Баку — ще один приклад агресивної зовнішньої політики кремля.

☝️ Також нагадаємо, що Трамп збирається путіну «добряче надерти гузно». Про це повідомив сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

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