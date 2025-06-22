Неділя, 22 Червня, 2025
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Іран запустив ракети по Ізраїлю після ударів США

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран запустив ракети по Ізраїлю після ударів США

Іран запустив ракети по Ізраїлю у відповідь на авіаудари, які кілька годин тому здійснили Сполучені Штати та Армія оборони Ізраїлю. Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

📢 «Деякий час тому Армія оборони Ізраїлю зафіксувала запуск ракет з Ірану в бік території Держави Ізраїль. Захисні системи працюють, щоб перехопити загрозу», – йдеться в офіційному повідомленні.

Ізраїльське командування також закликало цивільне населення негайно пройти до укриттів після отримання сигналу повітряної тривоги та залишатися там до окремого розпорядження.

☝️ За даними місцевих медіа, ракетна тривога була оголошена в багатьох частинах Ізраїлю, зокрема в центральних регіонах країни. Очевидці повідомляють про серію вибухів, а ЗМІ вже фіксують окремі «прильоти».

Інформації про жертви або руйнування на цей момент офіційно не надходило. Підрозділи ізраїльської ППО продовжують працювати над нейтралізацією загрози.

💢 У ЦАХАЛ нагадали, що атака Ірану є відповіддю на удари США по ядерних об’єктах на території Ісламської Республіки, які було завдано раніше тієї ж ночі. Тоді американські ВПС атакували три іранські об’єкти, зокрема Фордо – найбільш укріплений елемент іранської ядерної програми.

Після цих подій президент США Дональд Трамп виступив із відеозверненням, де підтвердив знищення іранських ядерних об’єктів та подякував американським та ізраїльським військовим за злагоджену співпрацю.

📢 «Іран має обрати: або шлях до миру, або нову ескалацію. Ми готові до будь-якого розвитку подій», – наголосив глава Білого дому.

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