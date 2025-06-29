Іран позбавив МАГАТЕ доступу до своїх ядерних об’єктів

Ісламська Республіка Іран вирішила припинити будь-яку співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), відмовивши в доступі до своїх ядерних об’єктів генеральному директору Рафаелю Гроссі. Окрім цього, Тегеран забороняє встановлення камер відеоспостереження на об’єктах, які підпадають під регулювання агентства. Про це у п’ятницю повідомив речник парламенту Ірану Хамід Реза Хажі Бабаї, інформує іранське державне агентство Mehr.

📢 «Нещодавня 12-денна війна є продовженням 47-річної ворожнечі, яку ведуть Сполучені Штати проти іранського народу. Суть цієї ворожнечі полягає не в ракетах чи ядерній програмі, а в народі Ірану», – заявив Бабаї, коментуючи рішення законодавчого органу.

☝️ За його словами, такі заходи вжито через виявлення конфіденційної інформації про ядерні об’єкти в документах, нібито отриманих ізраїльською стороною. Це викликало обурення і змусило парламент Ірану ухвалити 25 червня рішення про повне згортання співпраці з МАГАТЕ.

🔻 Тим часом американські ЗМІ, зокрема New York Post, повідомляють, що Іран відновлює інфраструктуру підземного ядерного комплексу у Фордо, який раніше постраждав від ударів американськими бомбами GBU-57, призначеними для знищення укріплених цілей.

📸 На супутникових знімках видно екскаватори та важку техніку, що працює на місці вибухів. Частина будівельників розчищає доступ до об’єкта, інші – ремонтують зруйновані під’їзні шляхи.

Фордо є одним із ключових об’єктів іранської програми зі збагачення урану.

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Таким чином, вихід Ірану з-під контролю МАГАТЕ створює небезпечний прецедент, який загрожує глобальній ядерній безпеці.

👉 Також нагадаємо, що після нещодавнього військового загострення з Ізраїлем, Іран активізував переговори з Китаєм про закупівлю винищувачів Chengdu J-10C, які розглядаються як реальна й економічно вигідна альтернатива російським Су-35.