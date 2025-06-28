Іран хоче китайські винищувачі замість російських Су-35

Після нещодавнього військового загострення з Ізраїлем, Іран активізував переговори з Китаєм про закупівлю винищувачів Chengdu J-10C, які розглядаються як реальна й економічно вигідна альтернатива російським Су-35. Про це в п’ятницю, 27 червня, повідомило російське видання «Коммерсант», а також ресурс «Мілітарний».

За даними джерел, переговори між Тегераном і Пекіном щодо постачання J-10C тривали майже два десятиліття, однак досягти домовленостей довгий час не вдавалось. Причиною були розбіжності щодо фінансових умов. Зокрема, щодо форм оплати контракту. Ще у 2015 році з’являлися повідомлення про можливість укладення угоди на поставку до 150 одиниць J-10. Проте, перемовини не виходили за межі консультацій.

Ситуація змінилася після 12-денної війни з Ізраїлем. Саме ця ескалація стала поштовхом до переоцінки стану ВПС Ірану. Перевага Ізраїлю в повітрі, яку продемонстрували бої, змусила Тегеран активізувати пошук ефективного посилення своїх повітряних сил. З цією метою міністр оборони Ірану, бригадний генерал Азіз Насірзаде, прибув до китайського міста Циндао для участі у саміті Шанхайської організації співпраці.

📈 Одним із головних факторів, що сприяв прогресу в перемовинах, стала позиція Сполучених Штатів. У червні Вашингтон дозволив КНР офіційно закуповувати іранську нафту без ризику вторинних санкцій. Цей крок відкрив можливість для використання бартерної моделі. Іран може розраховуватись нафтою в обмін на китайські бойові літаки.

Для довідки:

🛩️ Винищувач Chengdu J-10C – це сучасний легкий багатоцільовий літак четвертого покоління, оснащений одним двигуном. Його орієнтовна ціна становить $40–50 млн за одиницю, що робить його більш доступним варіантом у порівнянні з двомоторними Су-35 або французькими Rafale, які можуть коштувати втричі дорожче.

Видання також нагадує, що винищувач J-10C вже брав участь у бойових діях. Зокрема, під час конфлікту між Пакистаном та Індією, пакистанський пілот, за повідомленнями, збив французький Rafale, використовуючи китайську ракету класу «повітря — повітря» PL-15E. Ця ракета має дальність до 145 км, що робить її співставною з найновішими версіями американських AIM-120 AMRAAM.

Поки що Іран офіційно не відмовився від закупівель російських Су-35. На початку цього року з’являлися повідомлення про укладення контракту на їх постачання. Однак, досі не було оприлюднено деталей щодо обсягу чи термінів реалізації. Водночас J-10C нині виглядає привабливішим за ціною, термінами доставки і можливістю часткового розрахунку енергоресурсами.

☝️ Варто згадати, що офіційний Пекін неодноразово висловлював підтримку Ірану. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї ще під час останнього конфлікту заявив, що КНР «підтримує Іран у протистоянні з Ізраїлем», що також може позначитися на темпах і формі укладення угоди щодо J-10C.