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Іран атакував Ізраїль одразу після початку перемир’я

Денис Молотов
Денис Молотов
Іран атакував Ізраїль одразу після початку перемир’я

У вівторок, 24 червня, в північних регіонах Ізраїлю пролунали сигнали повітряної тривоги після ракетного удару з боку Ірану. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

📢 «Нещодавно ЦАХАЛ виявив ракети, запущені з Ірану в бік території Держави Ізраїль. Оборонні системи працюють, щоб перехопити загрозу. …Наразі ВПС працюють над перехопленням і завданням ударів там, де це необхідно для усунення загрози. Оборона не є герметичною, тому важливо продовжувати слідувати інструкціям командування армії», — йдеться в офіційній заяві.

🔺 Згодом армійське командування поінформувало, що безпосередня загроза була усунена. Проте військові залишаються на місці удару, зокрема у місті Беер-Шева. Інформації про жертви чи пошкодження наразі не надходило.

☝️ Обстріл стався після того, як о 7-й ранку за місцевим часом набуло чинності перемир’я Ізраїль — Іран, про яке вночі оголосив президент США Дональд Трамп. Він заявив, що обидві сторони погодилися припинити війну через 12 годин.

📍 Утім, незадовго до цього Іран випустив п’яту та шосту хвилю ракет по території Ізраїлю, порушивши домовленості.

Згодом з’явилась інформація, що ізраїльська влада офіційно підтвердила згоду на перемир’я, яке було досягнуто за посередництва Катару на прохання Вашингтона.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) нібито встановила повний контроль над повітряним простором Тегерана. Також завдала суттєвих втрат військовому керівництву Ірану. Знищила десятки стратегічно важливих об’єктів центральної влади в країні.

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